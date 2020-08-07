Гратен Дофінуа: простий рецепт французького гарніру

Гратен Дофінуа: простий рецепт приготування -
1 год 5 хв
4 порції
132 ккал
Як приготувати гратен Дофінуа вдома/Смачно 24
Один з найвеличніших гарнірів у світовій кулінарії й, напевно, найефективніший спосіб використання картоплі. Склад простий: картопля, сир і жирні вершки, які не варто замінювати на продукти на кшталт сметани або майонезу.
Добре приготований картопляний гратен (або по-французьки Gratin) може затьмарити навіть основну страву, гарніром до якої його подають. Фокус тут в тому, щоб не перелити вершки, бо гратен буде занадто жирним, але й не можна скупитись на них Це буде тоді не величний гратен, а просто листкова запіканка. Смачно 24 підготував для вас рецепт домашнього гратена Дофінуа!
Інгредієнти
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Картопля
600 г
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Молоко
300 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Мускатний горіх
1/2 ч. л.
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Вершки 33%
200 мл
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Сіль
за смаком
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Сир Грюєр
100 г
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Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Почистіть картоплю і наріжте її тонкими скибочками (2-3 мм) – ножем або на тертці, але найзручніше на мандоліні. Тонко нарізавши картоплю, не мийте її, щоб з водою не змити крохмаль, який знадобиться для згущення вершків.
2
У каструлі на середньому вогні доведіть до кипіння молоко і вершки. Додайте картоплю і перемішайте, щоб картопля покрилася шаром вершків. Приправте мускатним горіхом, сіллю і перцем.
3
Зменште вогонь і варіть 8-10 хвилин, помішуючи, щоб суміш не прилипла до дна каструлі. Після того, як картопля буде готова, що легко перевірити на смак, всипте до каструлі тертий сир і зніміть усе з вогню.
4
Розчавіть часник і змішайте його з картопляною масою. Суміш перелийте в глибоку форму і поставте запікатися в духовку, розігріту до 120 градусів на 25 хвилин.
5
Гратен готовий, коли кінчик ножа буде легко в нього входити. Щоб запіканка підрум'янилася, поставте її на найвищу полицю в духовці та увімкніть максимальний вогонь приблизно на хвилину. Перед подачею дайте картоплі трохи охолонути, щоб сирно-вершковий соус злегка загус. Смачного!