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Гратен з фенхеля: простий рецепт приготування -

35 хв

4 порції

115 ккал

0 / 5
Гратен з фенхеля: простий рецепт корисного обіду

Рецепт фенхелю вдома/Смачно24

Фенхель надзвичайно корисний та легкий у приготуванні. Здивуйте свою родину вишуканою ресторанною стравою, яку ви з легкістю можете приготувати дома.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для гратену

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершки

    200 мл

  • Вершки 33%

    150 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Пармезан

    80 г

  • Фенхель

    4 шт.

  • Часник

    1 зубчик

Рецепт приготування

1

Фенхель помийте, почистіть та розріжте на дві половини, щоб вийняти стебло.

2

Наріжте фенхель тоненькими скибками та відваріть на водяній бані під кришкою 10 хвилин.

3

Розігрійте духовку до 225 градусів та підготуйте деко для запікання фенхеля.

4

Для соусу подрібніть часник, додайте до нього вершки та пармезан. 

5

Викладіть фенхель на деко та полийте соусом. 

6

Запікайте фенхель в духовці 15 хвилин. Смачного!

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