Гратен з фенхеля: простий рецепт корисного обіду

Гратен з фенхеля: простий рецепт приготування -
35 хв
4 порції
115 ккал
Рецепт фенхелю вдома/Смачно24
Фенхель надзвичайно корисний та легкий у приготуванні. Здивуйте свою родину вишуканою ресторанною стравою, яку ви з легкістю можете приготувати дома.
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Інгредієнти
-
Мелений чорний перець
за смаком
-
Вершки
200 мл
-
Вершки 33%
150 мл
-
Сіль
за смаком
-
Сир Пармезан
80 г
-
Фенхель
4 шт.
-
Часник
1 зубчик
Рецепт приготування
1
Фенхель помийте, почистіть та розріжте на дві половини, щоб вийняти стебло.
2
Наріжте фенхель тоненькими скибками та відваріть на водяній бані під кришкою 10 хвилин.
3
Розігрійте духовку до 225 градусів та підготуйте деко для запікання фенхеля.
4
Для соусу подрібніть часник, додайте до нього вершки та пармезан.
5
Викладіть фенхель на деко та полийте соусом.
6
Запікайте фенхель в духовці 15 хвилин. Смачного!