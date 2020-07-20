Гратен з фенхеля: простий рецепт корисного обіду

1

Фенхель помийте, почистіть та розріжте на дві половини, щоб вийняти стебло.

2

Наріжте фенхель тоненькими скибками та відваріть на водяній бані під кришкою 10 хвилин.

3

Розігрійте духовку до 225 градусів та підготуйте деко для запікання фенхеля.

4

Для соусу подрібніть часник, додайте до нього вершки та пармезан.

5

Викладіть фенхель на деко та полийте соусом.

6

Запікайте фенхель в духовці 15 хвилин. Смачного!