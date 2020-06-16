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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Гратен з кабачків: рецепт

Гратен з кабачків: рецепт -

1 год

9 порцій

64 ккал

0 / 5

Гратен – це спосіб запікання по-французьки під апетитною хрусткою сирною скоринкою. Одна з дієтичних версій гратена – запіканка з кабачків. Молоді та соковиті овочі, запечені з сиром, напевно, сподобаються всім. 

Інгредієнти

Для гратену

  • Кабачок

    2 шт.

  • Мелений чорний перець

    й за смаком

  • Помідор

    2 шт.

  • Сіль

    й за смаком

  • Соус песто

    80 г

  • Твердий сир

    200 г

Рецепт приготування

1

Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть дно і боки скляної форми для запікання олією.

2

Помідори і кабачки наріжте тонкими кружечками і викладіть у форму в один шар. Зверху змастіть песто, посоліть і поперчіть, посипте тертим сиром.

3

Запікайте протягом 45 хвилин. Подавайте гарячим.

Поради щодо приготування

Краще брати невеликі кабачки, які не потрібно очищати від насіння.

Найважливіше в приготуванні гратена – правильно підібрати температурний режим. Для тих, хто віддає перевагу м'ясним стравам, гратен стане відмінним доповненням до м'яса чи апетитною закускою до обіду або вечері. 

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