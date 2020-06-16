Гратен з кабачків: рецепт -
1 год
9 порцій
64 ккал
Гратен – це спосіб запікання по-французьки під апетитною хрусткою сирною скоринкою. Одна з дієтичних версій гратена – запіканка з кабачків. Молоді та соковиті овочі, запечені з сиром, напевно, сподобаються всім.
Інгредієнти
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Кабачок
2 шт.
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Мелений чорний перець
й за смаком
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Помідор
2 шт.
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Сіль
й за смаком
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Соус песто
80 г
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Твердий сир
200 г
Рецепт приготування
1
Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть дно і боки скляної форми для запікання олією.
2
Помідори і кабачки наріжте тонкими кружечками і викладіть у форму в один шар. Зверху змастіть песто, посоліть і поперчіть, посипте тертим сиром.
3
Запікайте протягом 45 хвилин. Подавайте гарячим.
Поради щодо приготування
Краще брати невеликі кабачки, які не потрібно очищати від насіння.
Найважливіше в приготуванні гратена – правильно підібрати температурний режим. Для тих, хто віддає перевагу м'ясним стравам, гратен стане відмінним доповненням до м'яса чи апетитною закускою до обіду або вечері.