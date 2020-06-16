Поради щодо приготування

Краще брати невеликі кабачки, які не потрібно очищати від насіння.

Найважливіше в приготуванні гратена – правильно підібрати температурний режим. Для тих, хто віддає перевагу м'ясним стравам, гратен стане відмінним доповненням до м'яса чи апетитною закускою до обіду або вечері.