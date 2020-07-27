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Гратен з цукіні: простий рецепт -

1 год 20 хв

8 порцій

60 ккал

0 / 5
Гратен з цукіні – запечений в духовці – рецепт

Рецепт з цукіні/Смачно24

Гратен – спосіб запікання по-французьки. Цукіні виходять ніжними та під апетитною хрусткою сирною скоринкою.

Інгредієнти

для гратену

  • Курячий або овочевий бульйон

    500 мл

  • Цибуля ріпчаста

    3 шт.

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Морська сіль

    1 за смаком

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Рис басматі

    180 г

  • Твердий сир

    150 г

  • Цукіні

    7 шт.

Рецепт приготування

1

Поставте на слабкий вогонь велику сковороду, додайте в неї оливкову олію (або качиний жир) і трохи води. Додайте нарізану цибулю і смажте, поки вона не стане м'якою. Тим часом ретельно промийте рис холодною проточною водою.

2

Коли цибуля буде готовою, додайте в сковороду цукіні і рис. Перемішайте і влийте гарячий бульйон. Додайте вогонь і готуйте 5 хвилин, періодично помішуючи. В суміші повинна залишитися рідина, тому при необхідності долийте трохи бульйону.

3

Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї 100 г тертого сиру. Приправте сіллю і перцем за смаком.

4

Змажте олією форму для запікання або неглибоку керамічну каструлю. Викладіть у форму суміш таким чином, щоб більша частина скибочок цукіні була зверху – тоді рідина буде менше википати. Посипте сиром, що залишився.

5

Поставте в духовку, розігріту до 190 градусів, на 20 хвилин. Верх гратену повинен підрум'янитися, а рис – повністю зваритися і увібрати більшу частину рідини.

Поради щодо приготування

Подавайте з м'ясом або рибою і свіжим овочевим салатом. За бажанням – посипте зверху кукурудзою.

Бажано обирати молоді овочі, а найважливіше в рецепті – дотримуватися вказаного температурного режиму.

Оливкову олію можна замінити в рецепті на качиний жир.

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