Гратен з цукіні – запечений в духовці – рецепт

1

Поставте на слабкий вогонь велику сковороду, додайте в неї оливкову олію (або качиний жир) і трохи води. Додайте нарізану цибулю і смажте, поки вона не стане м'якою. Тим часом ретельно промийте рис холодною проточною водою.

2

Коли цибуля буде готовою, додайте в сковороду цукіні і рис. Перемішайте і влийте гарячий бульйон. Додайте вогонь і готуйте 5 хвилин, періодично помішуючи. В суміші повинна залишитися рідина, тому при необхідності долийте трохи бульйону.

3

Зніміть сковороду з вогню і додайте в неї 100 г тертого сиру. Приправте сіллю і перцем за смаком.

4

Змажте олією форму для запікання або неглибоку керамічну каструлю. Викладіть у форму суміш таким чином, щоб більша частина скибочок цукіні була зверху – тоді рідина буде менше википати. Посипте сиром, що залишився.

5

Поставте в духовку, розігріту до 190 градусів, на 20 хвилин. Верх гратену повинен підрум'янитися, а рис – повністю зваритися і увібрати більшу частину рідини.