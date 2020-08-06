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Рецепт гречаників з фаршем в духовці -

1 год

4 порції

198 ккал

0 / 5
Гречаники з м'ясним фаршем в духовці – рецепт як приготувати

Як приготувати гречаники вдома/Смачно24

Надзвичайно смачний рецепт гречаників смакуватиме кожному. За бажанням ви можете додати до гречаників томатний соус вкінці приготування – так буде ще смачніше. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    1 склянка

  • Гречка

    1 склянка

  • Цибуля ріпчаста

    4 шт.

  • Олія соняшникова

    50 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Морква

    1 шт.

  • Свинячий фарш

    1 кг

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гречку водою, замочіть у воді до набухання. Цибулю почистіть від лушпиння та дрібно наріжте, а почищену моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистої скоринки.

2

У свинячий фарш додаємо яйце, сіль та перець – перемішуємо. Зливаємо зайву воду з гречки та додаємо її до фаршу й вимішуємо. З’єднайте всю масу з овочами та ще раз ретельно вимішайте всі інгредієнти.

3

На деко для запікання гречаників вилийте гарячу воду та в неї викладайте сформовані круглі смаколики. Випікайте гречаники в духовці розігрітій до 190 градусів 60 хвилин. Смачного!

Другі страви М'ясні страви

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