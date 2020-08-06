Гречаники з м'ясним фаршем в духовці – рецепт як приготувати

1

Ретельно помийте гречку водою, замочіть у воді до набухання. Цибулю почистіть від лушпиння та дрібно наріжте, а почищену моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистої скоринки.

2

У свинячий фарш додаємо яйце, сіль та перець – перемішуємо. Зливаємо зайву воду з гречки та додаємо її до фаршу й вимішуємо. З’єднайте всю масу з овочами та ще раз ретельно вимішайте всі інгредієнти.

3

На деко для запікання гречаників вилийте гарячу воду та в неї викладайте сформовані круглі смаколики. Випікайте гречаники в духовці розігрітій до 190 градусів 60 хвилин. Смачного!