Гречаники з м'ясним фаршем в духовці – рецепт як приготувати

Рецепт гречаників з фаршем в духовці -
1 год
4 порції
198 ккал
Як приготувати гречаники вдома/Смачно24
Надзвичайно смачний рецепт гречаників смакуватиме кожному. За бажанням ви можете додати до гречаників томатний соус вкінці приготування – так буде ще смачніше. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
1 склянка
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Гречка
1 склянка
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Цибуля ріпчаста
4 шт.
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Олія соняшникова
50 мл
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Свинячий фарш
1 кг
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Сіль
1 ч. л.
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Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гречку водою, замочіть у воді до набухання. Цибулю почистіть від лушпиння та дрібно наріжте, а почищену моркву натріть на грубій тертці. Обсмажте овочі на олії до золотистої скоринки.
2
У свинячий фарш додаємо яйце, сіль та перець – перемішуємо. Зливаємо зайву воду з гречки та додаємо її до фаршу й вимішуємо. З’єднайте всю масу з овочами та ще раз ретельно вимішайте всі інгредієнти.
3
На деко для запікання гречаників вилийте гарячу воду та в неї викладайте сформовані круглі смаколики. Випікайте гречаники в духовці розігрітій до 190 градусів 60 хвилин. Смачного!