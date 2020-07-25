1

Наріжте середній помідор на невеликі частинки, а помідори черрі розріжте навпіл. Покладіть усі помідори у велику салатницю.

2

Наріжте цибулю тоненькими смужками і додайте до помідорів. Огірок наріжте товстими скибочками. З перцю видаліть кісточки та наріжте кільцями, і додайте їх в салат разом з огірком.

3

Дрібно порубайте кріп і більшу частину листя м'яти. Перекладіть нарізану зелень в миску з салатом, вичавіть оливки таким чином, щоб видавити з них залишки рідини, потім теж покладіть до салату.

4

Додайте дрібку солі, червоний оцет та оливкову олію. Швидко перемішайте все руками. Дайте салату постояти близько хвилини, аби овочі ввібрали в себе додаткові смаки і аромати.

5

Зверху покладіть великий шматок сиру фета і кілька оливок. Посипте орегано і листям м'яти, збризніть оливковою олією.