Грецький салат від Джеймі Олівера: рецепт -
15 хв
4 порції
102 ккал
Ключ до приготування цієї красивої автентичної страви – це сміливі аромати з найсвіжіших продуктів. Грецький салат із задоволенням їдять у всьому світі, спробуйте і Ви приготувати цю страву. В оригінальному рецепті Джеймі Олівера використовується 3 різних види помідорів: звичайні (1 шт.), Черрі (200 г) і сорту Волове серце (1 шт.). Але Ви можете використовувати тільки 2 вида помідорів, як в нашому рецепті, – це не зіпсує салат.
Інгредієнти
Рецепт приготування
1
Наріжте середній помідор на невеликі частинки, а помідори черрі розріжте навпіл. Покладіть усі помідори у велику салатницю.
2
Наріжте цибулю тоненькими смужками і додайте до помідорів. Огірок наріжте товстими скибочками. З перцю видаліть кісточки та наріжте кільцями, і додайте їх в салат разом з огірком.
3
Дрібно порубайте кріп і більшу частину листя м'яти. Перекладіть нарізану зелень в миску з салатом, вичавіть оливки таким чином, щоб видавити з них залишки рідини, потім теж покладіть до салату.
4
Додайте дрібку солі, червоний оцет та оливкову олію. Швидко перемішайте все руками. Дайте салату постояти близько хвилини, аби овочі ввібрали в себе додаткові смаки і аромати.
5
Зверху покладіть великий шматок сиру фета і кілька оливок. Посипте орегано і листям м'яти, збризніть оливковою олією.
Поради щодо приготування
Джеймі Олівер вважає за краще надавати всім овочам цієї страви різну форму і розмір, роблячи салат більш домашнім. Тому наріжте один помідор на невеликі частинки, другий – на великі, а помідори Черрі розріжте навпіл.
Із залишків салату можна приготувати подобу грецького гаспачо. Для цього перекладіть його в блендер з невеликою кількістю оливкової олії та декількома кубиками льоду, потім подрібніть до однорідної консистенції. Це не класичний рецепт гаспачо, але результат Вас здивує своїм приголомшливим смаком, до того ж так ми уникнемо утилізації залишків.