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Смачно 24 Салати Овочеві салати Грецький салат від Джеймі Олівера: рецепт

Грецький салат від Джеймі Олівера: рецепт -

15 хв

4 порції

102 ккал

0 / 5

Ключ до приготування цієї красивої автентичної страви – це сміливі аромати з найсвіжіших продуктів. Грецький салат із задоволенням їдять у всьому світі, спробуйте і Ви приготувати цю страву. В оригінальному рецепті Джеймі Олівера використовується 3 різних види помідорів: звичайні (1 шт.), Черрі (200 г) і сорту Волове серце (1 шт.). Але Ви можете використовувати тільки 2 вида помідорів, як в нашому рецепті, – це не зіпсує салат.

Інгредієнти

Для салату

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Червоний винний оцет

    1 ст. л.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Морська сіль

    1 за смаком

  • Огірок

    1 шт.

  • Оливкова олія

    3 ст. л.

  • Орегано

    1 ч. л.

  • Помідор

    2 шт.

  • Помідор Черрі

    200 г

  • Свіже листя м'яти

    1 пучок

  • Сир Фета

    200 г

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Чорні оливки без кісточок

    1 жменя

Рецепт приготування

1

Наріжте середній помідор на невеликі частинки, а помідори черрі розріжте навпіл. Покладіть усі помідори у велику салатницю.

2

Наріжте цибулю тоненькими смужками і додайте до помідорів. Огірок наріжте товстими скибочками. З перцю видаліть кісточки та наріжте кільцями, і додайте їх в салат разом з огірком.

3

Дрібно порубайте кріп і більшу частину листя м'яти. Перекладіть нарізану зелень в миску з салатом, вичавіть оливки таким чином, щоб видавити з них залишки рідини, потім теж покладіть до салату.

4

Додайте дрібку солі, червоний оцет та оливкову олію. Швидко перемішайте все руками. Дайте салату постояти близько хвилини, аби овочі ввібрали в себе додаткові смаки і аромати.

5

Зверху покладіть великий шматок сиру фета і кілька оливок. Посипте орегано і листям м'яти, збризніть оливковою олією.

Поради щодо приготування

Джеймі Олівер вважає за краще надавати всім овочам цієї страви різну форму і розмір, роблячи салат більш домашнім. Тому наріжте один помідор на невеликі частинки, другий – на великі, а помідори Черрі розріжте навпіл.

Із залишків салату можна приготувати подобу грецького гаспачо. Для цього перекладіть його в блендер з невеликою кількістю оливкової олії та декількома кубиками льоду, потім подрібніть до однорідної консистенції. Це не класичний рецепт гаспачо, але результат Вас здивує своїм приголомшливим смаком, до того ж так ми уникнемо утилізації залишків.

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