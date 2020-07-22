Грецький салат з бринзою – рецепт – інгредієнти

1

Ретельно миємо овочі, чистимо за потреби та нарізаємо: помідори чері навпіл, огірок шматочками та болгарський перець невеликими смужками.

2

Чистимо цибулю від лушпиння та нарізаємо кільцями. Змішуємо всі овочі у глибокій мисці.

3

Для заправки салату змішайте спеції, подрібнений часник та оливкову олію. Полийте нею салат та злегка перемішайте.

4

Викладіть на готовий салат оливки та нарізану кубиками бринзу. За бажанням ви можете ще раз полити салат оливковою олією. Смачного!