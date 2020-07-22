Грецький салат з бринзою – рецепт – інгредієнти

Рецепт грецького салату з бринзою: легко та смачно -
25 хв
4 порції
85 ккал
Як приготувати грецький салат з бринзою/Смачно24
Грецький салат – це не тільки корисно швидко та смачно, а ще й доволі дієтично. Смачно 24 пропонує приготувати його з солоним сиром Бринза. Ми впевнені, що вам сподобається!
Інгредієнти
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Болгарський перець
1 шт.
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Червона цибуля
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Огірок
2 шт.
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Оливкова олія
50 мл
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Орегано
за смаком
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Помідор Черрі
10 шт.
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Сіль
за смаком
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Спеція базилік (сушений)
за смаком
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Сир Бринза
300 г
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Часник
1 зубчик
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Чорні оливки без кісточок
1 банка
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо овочі, чистимо за потреби та нарізаємо: помідори чері навпіл, огірок шматочками та болгарський перець невеликими смужками.
2
Чистимо цибулю від лушпиння та нарізаємо кільцями. Змішуємо всі овочі у глибокій мисці.
3
Для заправки салату змішайте спеції, подрібнений часник та оливкову олію. Полийте нею салат та злегка перемішайте.
4
Викладіть на готовий салат оливки та нарізану кубиками бринзу. За бажанням ви можете ще раз полити салат оливковою олією. Смачного!