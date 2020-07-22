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Смачно 24 Салати Овочеві салати Рецепт грецького салату з бринзою: легко та смачно

Рецепт грецького салату з бринзою: легко та смачно -

25 хв

4 порції

85 ккал

0 / 5
Грецький салат з бринзою – рецепт – інгредієнти

Як приготувати грецький салат з бринзою/Смачно24

Грецький салат – це не тільки корисно швидко та смачно, а ще й доволі дієтично. Смачно 24 пропонує приготувати його з солоним сиром Бринза. Ми впевнені, що вам сподобається!

Інгредієнти

для салату

  • Болгарський перець

    1 шт.

  • Червона цибуля

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Огірок

    2 шт.

  • Оливкова олія

    50 мл

  • Орегано

    за смаком

  • Помідор Черрі

    10 шт.

  • Сіль

    за смаком

  • Спеція базилік (сушений)

    за смаком

  • Сир Бринза

    300 г

  • Часник

    1 зубчик

  • Чорні оливки без кісточок

    1 банка

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо овочі, чистимо за потреби та нарізаємо: помідори чері навпіл, огірок шматочками та болгарський перець невеликими смужками.

2

Чистимо цибулю від лушпиння та нарізаємо кільцями. Змішуємо всі овочі у глибокій мисці.

3

Для заправки салату змішайте спеції, подрібнений часник та оливкову олію. Полийте нею салат та злегка перемішайте.

4

Викладіть на готовий салат оливки та нарізану кубиками бринзу. За бажанням ви можете ще раз полити салат оливковою олією. Смачного!

Овочеві салати Салати

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