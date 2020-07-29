Груша запечена в листковому тісті: покроковий рецепт

Рецепт груші запеченої в листковому тісті -
3 год
4 порції
189 ккал
Як приготувати десерт з груші в тісті/Смачно24
Неодмінно приготуйте грушу в тісті за рецептом Смачно 24 для своєї родини. Повірте, смак цього десерту зачарує вас з першого шматочка!
Інгредієнти
-
Волоські горіхи
40 г
-
Груша
4 шт.
-
Манна крупа
1 ч. л.
-
Олія соняшникова
1 ч. л.
-
Мелена кориця
за смаком
-
Цукровий сироп
250 мл
-
Листове тісто
250 г
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно почистіть груші від шкірки. Цукровий сироп налийте в каструлю та нагрійте до кипіння. Додайте в каструлю корицю та прогрійте, занурте в сироп груші. Варіть груші 2-3 хвилини та охолодіть їх.
2
Розріжте грушу на дві половини, видаліть серединки та начиніть їх волоським горіхом.
3
Розкачайте тісто, сформуйте з нього 4 основи для груш та 4 довгі смужки.
4
Покладіть грушу на основу з тіста. Загорніть її смужкою тіста та змажте яйцем. У такий спосіб загорніть всі грушки.
5
Розігрійте духовку до 180 градусів, деко для випікання застеліть пергаментом для випікання. Змастіть пергамент олією та присипте манною крупою.
6
Викладіть на деко груші та випікайте 30-35 хвилин до готовності. Перед подачею посипте цукровою пудрою. Смачного!