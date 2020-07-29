Груша запечена в листковому тісті: покроковий рецепт

1

Ретельно почистіть груші від шкірки. Цукровий сироп налийте в каструлю та нагрійте до кипіння. Додайте в каструлю корицю та прогрійте, занурте в сироп груші. Варіть груші 2-3 хвилини та охолодіть їх.

2

Розріжте грушу на дві половини, видаліть серединки та начиніть їх волоським горіхом.

3

Розкачайте тісто, сформуйте з нього 4 основи для груш та 4 довгі смужки.

4

Покладіть грушу на основу з тіста. Загорніть її смужкою тіста та змажте яйцем. У такий спосіб загорніть всі грушки.

5

Розігрійте духовку до 180 градусів, деко для випікання застеліть пергаментом для випікання. Змастіть пергамент олією та присипте манною крупою.

6

Викладіть на деко груші та випікайте 30-35 хвилин до готовності. Перед подачею посипте цукровою пудрою. Смачного!