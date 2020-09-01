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Смачно 24 Перші страви Крем-супи Грибний крем-суп: смачний домашній рецепт

Грибний крем-суп: смачний домашній рецепт -

45 хв

4 порції

55 ккал

0 / 5

Домашній рецепт грибного крем-супу/24канал

Що може бути смачнішим за ніжний та ароматний грибний крем-суп? Він надзвичайно легкий у приготуванні, не займає багато часу, а його смак зачарує навіть найвибагливішого гурмана. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для крем-супу

  • Багет

    2-3 скибочки

  • Вода

    1 л

  • Гриби

    400 г

  • Зелень (улюблена)

    за смаком

  • Картопля

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Вершки

    200 мл

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Помийте цибулю, почистіть від лушпиння та наріжте півкільцями. У каструлі підсмажте цибулю на олії до золотої скоринки. Гриби добре помийте, почистіть та розріжте навпіл. Залиште декілька грибів для декору крем-супу. Додайте грибочки до цибулі та смажте ще 5 хвилин.

2

Картоплю почистіть від шкірки, поріжте на кубики та додайте до засмажки. Посоліть та поперчіть овочі, потім ретельно перемішайте. 

3

Налийте в каструлю із засмажкою воду або бульйон. Варіть суп на маленькому вогні 20-25 хвилин до готовності картоплі. 

4

З багета зріжте тверду скоринку, а з м'якоті зробіть грінки. Їх можна запекти в духовці, скропивши олією, або підсмажити на сковорідці. Кілька грибів, які ми залишили для декору крем-супу, наріжте скибочками та обсмажте на сковорідці. 

5

Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції, додайте спецій за смаком та загустіть вершками. Готовий крем-суп задекоруйте скибочками підсмажених грибів і грінками. Смачного!

Перші страви Крем-супи

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