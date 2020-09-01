1

Помийте цибулю, почистіть від лушпиння та наріжте півкільцями. У каструлі підсмажте цибулю на олії до золотої скоринки. Гриби добре помийте, почистіть та розріжте навпіл. Залиште декілька грибів для декору крем-супу. Додайте грибочки до цибулі та смажте ще 5 хвилин.

2

Картоплю почистіть від шкірки, поріжте на кубики та додайте до засмажки. Посоліть та поперчіть овочі, потім ретельно перемішайте.

3

Налийте в каструлю із засмажкою воду або бульйон. Варіть суп на маленькому вогні 20-25 хвилин до готовності картоплі.

4

З багета зріжте тверду скоринку, а з м'якоті зробіть грінки. Їх можна запекти в духовці, скропивши олією, або підсмажити на сковорідці. Кілька грибів, які ми залишили для декору крем-супу, наріжте скибочками та обсмажте на сковорідці.

5

Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції, додайте спецій за смаком та загустіть вершками. Готовий крем-суп задекоруйте скибочками підсмажених грибів і грінками. Смачного!