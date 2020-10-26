Грибний паштет з опеньків на зиму: рецепт покроковий

Грибний паштет з опеньків на зиму: смачний рецепт -
3 год
12 порцій
160 ккал
Як приготувати грибний паштет на зиму/Смачно24
Справжня смакота на зиму – паштет з грибів та овочів! Приготуйте швидку у приготуванні закрутку на зиму за рецептом Смачно 24 та насолоджуйтесь грибним паштетом в холодну пору. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Болгарський перець
2 кг
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Гриби
3 л
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Цибуля ріпчаста
1 кг
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Олія соняшникова
1 л
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Морква
500 г
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Перець чилі
1 шт.
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Помідор
1 кг
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Оцет
50 г
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Часник
2 головка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте гриби, почистіть та відваріть у підсоленій воді.
2
Помийте та почистіть овочі, наріжте кубиками перець, цибулю, помідори, а моркву натріть на грубій тертці.
3
Всі овочі окремо обсмажте на олії, змеліть на м’ясорубці або подрібніть у чаші блендера.
4
Змішайте овочі з грибами та проваріть разом 1,5 години на слабкому вогні.
5
Розкладіть паштет у банки та стерилізуйте протягом 30 хвилин. Смачного!