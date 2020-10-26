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Грибний паштет з опеньків на зиму: смачний рецепт -

3 год

12 порцій

160 ккал

0 / 5
Грибний паштет з опеньків на зиму: рецепт покроковий

Як приготувати грибний паштет на зиму/Смачно24

Справжня смакота на зиму – паштет з грибів та овочів! Приготуйте швидку у приготуванні закрутку на зиму за рецептом Смачно 24 та насолоджуйтесь грибним паштетом в холодну пору. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Болгарський перець

    2 кг

  • Гриби

    3 л

  • Цибуля ріпчаста

    1 кг

  • Олія соняшникова

    1 л

  • Морква

    500 г

  • Перець чилі

    1 шт.

  • Помідор

    1 кг

  • Оцет

    50 г

  • Часник

    2 головка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте гриби, почистіть та відваріть у підсоленій воді.

2

Помийте та почистіть овочі, наріжте кубиками перець, цибулю, помідори, а моркву натріть на грубій тертці.

3

Всі овочі окремо обсмажте на олії, змеліть на м’ясорубці або подрібніть у чаші блендера.

4

Змішайте овочі з грибами та проваріть разом 1,5 години на слабкому вогні. 

5

Розкладіть паштет у банки та стерилізуйте протягом 30 хвилин. Смачного! 

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