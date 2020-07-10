Грибний суп з баклажанами на молоці: рецепт супу з грибами

Рецепт грибного супу з баклажанами на молоці -
45 хв
4 порції
290 ккал
Як приготувати грибний суп з баклажаном вдома/Смачно24
Рецепт ароматного супу з баклажанів та грибів на молоці сподобається кожному. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Баклажан
1 шт.
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Вода
1 л
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Гриби
300 г
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Картопля
2 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Молоко
2 склянки
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Мелений чорний перець
за смаком
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Морква
1 шт.
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Перець чорний горошком
5 шт.
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте баклажан, наріжте його кубиками, посоліть та залишіть на 15 хвилин. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Обсмажте цибулю та моркву на олії до золотистої скоринки.
2
Помийте та почистіть гриби, наріжте на шматочки та тушкуйте з овочами. Додайте спецій.
3
Налийте у каструлю молоко та додайте засмажку. Почистіть картоплю від шкірки, наріжте кубиками та додайте в каструлю. Варіть 10 хвилин на повільному вогні.
4
Баклажани помийте від солі та просушіть на паперовому рушнику. Обсмажте їх на олії до золотої скоринки та додайте до супу.
5
Влийте в суп окріп, доведіть його до кипіння і виключіть вогонь. Додайте перець, закрийте кришкою й залишіть настоюватися. Смачного!