Грибний суп з баклажанами на молоці: рецепт супу з грибами

1

Ретельно помийте баклажан, наріжте його кубиками, посоліть та залишіть на 15 хвилин. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. Моркву почистіть від шкірки та натріть на грубій тертці. Обсмажте цибулю та моркву на олії до золотистої скоринки.

2

Помийте та почистіть гриби, наріжте на шматочки та тушкуйте з овочами. Додайте спецій.

3

Налийте у каструлю молоко та додайте засмажку. Почистіть картоплю від шкірки, наріжте кубиками та додайте в каструлю. Варіть 10 хвилин на повільному вогні.

4

Баклажани помийте від солі та просушіть на паперовому рушнику. Обсмажте їх на олії до золотої скоринки та додайте до супу.

5

Влийте в суп окріп, доведіть його до кипіння і виключіть вогонь. Додайте перець, закрийте кришкою й залишіть настоюватися. Смачного!