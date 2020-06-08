Рецепт гуакамоле – користь, зберігання, з чим їдять гуакомле

Як приготувати гуакамоле: рецепт -
25 хв
3 порції
189 ккал
Рецепт гуакамоле вдома/Смачно24
Гуакамоле – традиційна страва мексиканської кухні. ЇЇ часто подають до м’яса і овочевих страв, також гуакамоле чудово смакує з тортильєю.
Страва дуже корисна для організму людини, адже авокадо містить багато поживних речовин. Дієтологи рекомендують цей продукт людям із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, а також для загального поліпшення стану організму.
Зберігати гуакамоле можна протягом 2-3 днів в холодильнику. Щільно накрийте страву харчовою плівкою або помістіть в чистий контейнер для їжі. Гайда готувати гуакамоле за рецептом Смачно 24!
Інгредієнти
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Авокадо
2 шт.
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Кінза
4 шт.
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Лайм
1 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Перець чилі
1 шт.
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Помідор
1 шт.
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте авокадо, розріжте ножем та видаліть кісточку. За допомогою ложки вийміть м’якоть авокадо, наріжте скибочками та збризніть соком лайму.
2
Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте ножем. Помийте перець чилі, розріжте його на дві половини і видаліть насіння ножем. Наріжте чилі дрібним кубиком і додайте до авокадо.
3
Помийте помідор, зробіть Х-розріз та бланшуйте у кип’ятку 1 хвилину. Вийміть помідор з води та охолодіть в мисці з холодною водою. Зніміть з помідора шкірку та видаліть насіння. Гострим ножем наріжте філе помідора на невеличкі шматочки.
4
Дрібно наріжте листочки кінзи та змішайте з овочами. Перемішайте всі інгредієнти гуакамоле, додайте спецій та подавайте до столу. Смачного!
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