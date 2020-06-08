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Смачно 24 Кухні світу Мексиканська кухня Як приготувати гуакамоле: рецепт

Як приготувати гуакамоле: рецепт -

25 хв

3 порції

189 ккал

0 / 5
Рецепт гуакамоле – користь, зберігання, з чим їдять гуакомле

Рецепт гуакамоле вдома/Смачно24

Гуакамоле – традиційна страва мексиканської кухні. ЇЇ часто подають до м’яса і овочевих страв, також гуакамоле чудово смакує з тортильєю. 

Страва дуже корисна для організму людини, адже авокадо містить багато поживних речовин. Дієтологи рекомендують цей продукт людям із захворюваннями серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, а також для загального поліпшення стану організму.

Зберігати гуакамоле можна протягом 2-3 днів в холодильнику. Щільно накрийте страву харчовою плівкою або помістіть в чистий контейнер для їжі. Гайда готувати гуакамоле за рецептом Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Авокадо

    2 шт.

  • Кінза

    4 шт.

  • Лайм

    1 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Перець чилі

    1 шт.

  • Помідор

    1 шт.

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте авокадо, розріжте ножем та видаліть кісточку. За допомогою ложки вийміть м’якоть авокадо, наріжте скибочками та збризніть соком лайму.

2

Почистіть цибулю від лушпиння, розріжте на дві половини та дрібно наріжте ножем. Помийте перець чилі, розріжте його на дві половини і видаліть насіння ножем. Наріжте чилі дрібним кубиком і додайте до авокадо.

3

Помийте помідор, зробіть Х-розріз та бланшуйте у кип’ятку 1 хвилину. Вийміть помідор з води та охолодіть в мисці з холодною водою. Зніміть з помідора шкірку та видаліть насіння. Гострим ножем наріжте філе помідора на невеличкі шматочки.

4

Дрібно наріжте листочки кінзи та змішайте з овочами. Перемішайте всі інгредієнти гуакамоле, додайте спецій та подавайте до столу. Смачного!

Мексиканська кухня Кухні світу Овочеві закуски Корисні перекуси Закуски

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