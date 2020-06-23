Гуцульський бануш – давній рецепт від Ольги Франко

1

У невеликій каструлі закип’ятіть сметану та всипте кукурудзяну муку. Головне правило правильного приготування банушу – постійно помішуйте кашу.

2

Проваріть бануш 10-12 хвилин до готовності. За бажанням можете посолити кашу, проте, якщо ви подаватимете бануш з солоною бринзою, сіль у каші буде зайва.

3

Присипте готовий гуцульський бануш бринзою та свіжою зеленню за бажанням. Також, бануш їдять з ряжанкою та кислим молоком. Смачного!