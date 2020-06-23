Гуцульський бануш – давній рецепт від Ольги Франко

Гуцульський бануш за давнім рецептом Ольги Франко -
30 хв
2 порції
202 ккал
Як приготувати гуцульський бануш за рецептом Ольги Франко/Смачно24
Справжній гуцульський бануш готують на вершках або сметані. Смачно 24 пропонує вам приготувати на сніданок справжній бануш на сметані за давнім рецептом Ольги Франко. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Кукурудзяне борошно
1 склянка
-
Сметана
3 склянки
-
Сир Бринза
100 г
Рецепт приготування
1
У невеликій каструлі закип’ятіть сметану та всипте кукурудзяну муку. Головне правило правильного приготування банушу – постійно помішуйте кашу.
2
Проваріть бануш 10-12 хвилин до готовності. За бажанням можете посолити кашу, проте, якщо ви подаватимете бануш з солоною бринзою, сіль у каші буде зайва.
3
Присипте готовий гуцульський бануш бринзою та свіжою зеленню за бажанням. Також, бануш їдять з ряжанкою та кислим молоком. Смачного!