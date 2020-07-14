Імбир маринований для суші: рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно почистьте корінь імбиру від шкірки та нарізаємо його тоненькими кружечками. Викладіть нарізаний імбир у баночку.

2

Закип'ятіть воду, додайте в окріп солі та залийте ним імбир. Через 5 хвилин злийте воду та закип'ятіть ще одну склянку води. Цього разу додайте до неї цукру та знову заливаємо імбир. Коли вода охолоне, додаємо скибочку буряку та оцет. Відправляємо імбир маринуватися на ніч у холодильник.

3

Вранці наш імбир буде вже готовий до вживання. Смачного!