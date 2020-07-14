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Як правильно маринувати імбир для суші вдома: рецепт -

13 год

2 порції

85 ккал

0 / 5
Імбир маринований для суші: рецепт в домашніх умовах

Рецепт маринованого імбиру/Смачно24

Навіщо купувати, якщо можна приготувати самому вдома і не використовуючи при цьому жодних консервантів. Смачно 24 підготував для вас смачний рецепт маринованого імбиру. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Вода

    2 склянки

  • Корінь імбиру

    250 г

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Буряк

    2 скибочки

  • Сіль

    1 ч. л.

  • Оцет 9%

    1 ст. л.

Рецепт приготування

1

Ретельно почистьте корінь імбиру від шкірки та нарізаємо його тоненькими кружечками. Викладіть нарізаний імбир у баночку.

2

Закип'ятіть воду, додайте в окріп солі та залийте ним імбир. Через 5 хвилин злийте воду та закип'ятіть ще одну склянку води. Цього разу додайте до неї цукру та знову заливаємо імбир. Коли вода охолоне, додаємо скибочку буряку та оцет. Відправляємо імбир маринуватися на ніч у холодильник.

3

Вранці наш імбир буде вже готовий до вживання. Смачного!

Поради щодо приготування

Готовий маринований імбир можна зберігати у холодильнику впродовж тижня.

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