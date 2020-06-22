Як приготувати соус Песто в домашніх умовах – рецепт

1

Базилік помити і видалити жорсткі частини стебел. Грубо нарізати листя.

2

Очистити, розчавити і порубати часник.

3

Дрібно натерти пармезан, горіхи злегка обсмажити на сухій сковорідці на середньому вогні.

4

Покласти базилік з часником і дрібкою солі в ступку або блендер і почати подрібнювати, поступово додаючи невеликими порціями оливкову олію.

5

Потім додати горіхи і знову подрібнити суміш, вливши всю оливкову олію, яка залишилася.

6

Додати в песто тертий пармезан, поперчити і посолити. Зберігати соус в холодильнику не довше тижня.

