24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Італійський соус Песто: простий рецепт

Італійський соус Песто: простий рецепт -

45 хв

6 порцій

450 ккал

0 / 5
Як приготувати соус Песто в домашніх умовах – рецепт

Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів.

Інгредієнти

для класичного песто

  • Базилік (зелень)

    100 г

  • Кедрові горішки

    30 г

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Оливкова олія

    120-150 мл

  • Сіль

    за смаком

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Часник

    1-2 зубчики

Рецепт приготування

1

Базилік помити і видалити жорсткі частини стебел. Грубо нарізати листя.

2

Очистити, розчавити і порубати часник.

3

Дрібно натерти пармезан, горіхи злегка обсмажити на сухій сковорідці на середньому вогні.

4

Покласти базилік з часником і дрібкою солі в ступку або блендер і почати подрібнювати, поступово додаючи невеликими порціями оливкову олію.

5

Потім додати горіхи і знову подрібнити суміш, вливши всю оливкову олію, яка залишилася.

6

Додати в песто тертий пармезан, поперчити і посолити. Зберігати соус в холодильнику не довше тижня.

Поради щодо приготування

Зазвичай його додають до пасти, різотто, піци тощо. Крім того, песто добре поєднюється з будь-яким м'ясом, також є чудовою заправкою до овочевого салату. Це сучасний соус і походить він від старого часникового соусу агліата.

Італійська кухня Кухні світу Соуси до пасти Соуси

Схожі рецепти

М'ясний соус Болоньєз: рецепт

Готуємо соус Болоньєз з покроковою інструкцією

45 хв

4 порції

Соуси до пасти

Рецепт класичного соусу Бешамель

Покроковий рецепт французького базового соусу Бешамель

30 хв

3 порції

Французька

Як приготувати сирний соус: покрокова інструкція

Легкий рецепт приготування сирного соусу для макаронів

25 хв

4 порції

Класичні соуси

Рецепт класичного соусу Голландез

Покрокова інструкція приготування класичного соусу

35 хв

4 порції

Французька

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Рецепт варення з вишні та шоколадом Покроковий рецепт приготування варення з вишні та шоколаду на зиму

1 год

2 порції

Консервація
Як приготувати тісто на вареники: заварний рецепт Покрокове приготування тіста на вареники

25 хв

1 порція

Другі страви
Рецепт компоту з вишні на зиму Покрокове приготування компоту з вишні на зиму

1 год 30 хв

10 порцій

Компоти