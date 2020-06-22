Як приготувати соус Песто в домашніх умовах – рецепт

Італійський соус Песто: простий рецепт -
45 хв
6 порцій
450 ккал
Песто – це традиційний італійський соус, який готується з зеленого базиліку і кедрових горіхів.
Інгредієнти
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Базилік (зелень)
100 г
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Кедрові горішки
30 г
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Мелений чорний перець
за смаком
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Оливкова олія
120-150 мл
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Сіль
за смаком
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Сир Пармезан
50 г
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Часник
1-2 зубчики
Рецепт приготування
1
Базилік помити і видалити жорсткі частини стебел. Грубо нарізати листя.
2
Очистити, розчавити і порубати часник.
3
Дрібно натерти пармезан, горіхи злегка обсмажити на сухій сковорідці на середньому вогні.
4
Покласти базилік з часником і дрібкою солі в ступку або блендер і почати подрібнювати, поступово додаючи невеликими порціями оливкову олію.
5
Потім додати горіхи і знову подрібнити суміш, вливши всю оливкову олію, яка залишилася.
6
Додати в песто тертий пармезан, поперчити і посолити. Зберігати соус в холодильнику не довше тижня.
Поради щодо приготування
Зазвичай його додають до пасти, різотто, піци тощо. Крім того, песто добре поєднюється з будь-яким м'ясом, також є чудовою заправкою до овочевого салату. Це сучасний соус і походить він від старого часникового соусу агліата.