24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Рецепти заготовок Консервація Кабачкова ікра: рецепт смачної закуски

Кабачкова ікра: рецепт смачної закуски -

1 год 30 хв

7 порцій

68 ккал

0 / 5
Кабачкова ікра – простий рецепт ікри з кабачків на зиму

Як приготувати ікру з кабачків/Смачно24

Кабачковою ікрою господині починають запасатись ще влітку. Проте таку овочеву суміш можна готувати не лише з самих кабачків, адже завдяки різному складу і кількості овочів ікра може отримати різний смак і користь для організму.

Окрім самих кабачків, до суміші можна додавати й інші сезонні фрукти: баклажани, помідори, моркву, болгарський перець, зелень, яблука, сливи та інші. Рецепт можна доповнювати улюбленими інгредієнтами! 

Кабачкову ікру можна готувати як зі свіжою подачею, так і консервувати на зиму. Тому вам варто звернути увагу на рецепт легкої консервації, який вам сподобається і посяде гідне місце у ваших зимових запасах.

В цьому рецепті використовується 9%-й яблучний оцет.

Інгредієнти

Для кабачкової ікри

  • Болгарський перець

    500 г

  • Кабачок

    2 кг

  • Цибуля ріпчаста

    3-4 шт.

  • Олія соняшникова

    1 склянка

  • Мелений чорний перець

    1 ч. л.

  • Морква

    500 г

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    1-2 ч. л.

  • Томатна паста

    2 ст. л.

  • Оцет 9%

    2 ст. л.

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Всі овочі ретельно промийте, почистіть і поріжте на невеликі шматочки. Молоді кабачки можна не очищати від шкірки й насіння. Цибулю теж дрібно поріжте.

2

Моркву, кабачки та перець пропустіть через м'ясорубку.

3

У широкій каструлі з товстими стінками спасеруйте подрібнену цибулю.

4

Перекладіть до неї овочеву суміш і на великому вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб не підгоріла. Потім залийте олією і варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, приблизно 1 годину.

5

Посоліть, поперчіть, додайте цукор, томат, подрібнений часник, добре перемішайте і продовжуйте варити ще 15-20 хвилин.

6

Після цього обов’язково налийте оцет, перемішайте, наповніть ікрою стерилізовані банки та закатайте.

7

Переверніть банки догори дном, накрийте рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження.

Поради щодо приготування

Якщо ви хочете споживати ікру найближчим часом, то викладаємо її у звичайний посуд. Але пам’ятайте, що ця закуска повинна настоятися хоча б один день.

Консервація Овочеві закуски Рецепти заготовок Закуски

Схожі рецепти

Класичний рецепт аджики на зиму

Ну хто ж не любить аджику, правда ж?! Такий пікантний і водночас ніжний смак помідорів, перцю та моркви з легенькими нотками чілі. Ммм... смакота. Заготуйте аджику на зиму разом з нами та ласуйте нею із задоволенням протягом сезону.

3 год

20 порцій

Консервація

Новини кулінарії

Смачні десерти з полуниці без випікання для дітей

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Як приготувати молоду картоплю з кропом: рецепт

Рецепти смачної випічки з ревеню: смачно, як у дитинстві

Цікаві підбірки

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

"Гола кухня" – про що буде нове шоу Ектора Хіменса-Браво

Шеф-кухарі

Останні рецепти

М'ясний соус Болоньєз: рецепт Готуємо соус Болоньєз з покроковою інструкцією

45 хв

4 порції

Соуси до пасти
Рецепт класичного торту Наполеон від Лізи Глінської Покрокове приготування торту Наполеон вдома

4 год 20 хв

8 порцій

Торти
Рецепт смачних домашніх вареників з вишнею Покрокове приготування вареників з вишнею

2 год 25 хв

4 порції

Українська