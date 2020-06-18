Кабачкова ікра – простий рецепт ікри з кабачків на зиму

Як приготувати ікру з кабачків/Смачно24

Кабачковою ікрою господині починають запасатись ще влітку. Проте таку овочеву суміш можна готувати не лише з самих кабачків, адже завдяки різному складу і кількості овочів ікра може отримати різний смак і користь для організму.

Окрім самих кабачків, до суміші можна додавати й інші сезонні фрукти: баклажани, помідори, моркву, болгарський перець, зелень, яблука, сливи та інші. Рецепт можна доповнювати улюбленими інгредієнтами!

Кабачкову ікру можна готувати як зі свіжою подачею, так і консервувати на зиму. Тому вам варто звернути увагу на рецепт легкої консервації, який вам сподобається і посяде гідне місце у ваших зимових запасах.

В цьому рецепті використовується 9%-й яблучний оцет.