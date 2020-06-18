Кабачкова ікра – простий рецепт ікри з кабачків на зиму

Кабачкова ікра: рецепт смачної закуски -
1 год 30 хв
7 порцій
68 ккал
Як приготувати ікру з кабачків/Смачно24
Кабачковою ікрою господині починають запасатись ще влітку. Проте таку овочеву суміш можна готувати не лише з самих кабачків, адже завдяки різному складу і кількості овочів ікра може отримати різний смак і користь для організму.
Окрім самих кабачків, до суміші можна додавати й інші сезонні фрукти: баклажани, помідори, моркву, болгарський перець, зелень, яблука, сливи та інші. Рецепт можна доповнювати улюбленими інгредієнтами!
Кабачкову ікру можна готувати як зі свіжою подачею, так і консервувати на зиму. Тому вам варто звернути увагу на рецепт легкої консервації, який вам сподобається і посяде гідне місце у ваших зимових запасах.
В цьому рецепті використовується 9%-й яблучний оцет.
Інгредієнти
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Болгарський перець
500 г
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Кабачок
2 кг
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Цибуля ріпчаста
3-4 шт.
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Олія соняшникова
1 склянка
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Мелений чорний перець
1 ч. л.
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Морква
500 г
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
1-2 ч. л.
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Томатна паста
2 ст. л.
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Оцет 9%
2 ст. л.
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Всі овочі ретельно промийте, почистіть і поріжте на невеликі шматочки. Молоді кабачки можна не очищати від шкірки й насіння. Цибулю теж дрібно поріжте.
2
Моркву, кабачки та перець пропустіть через м'ясорубку.
3
У широкій каструлі з товстими стінками спасеруйте подрібнену цибулю.
4
Перекладіть до неї овочеву суміш і на великому вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб не підгоріла. Потім залийте олією і варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, приблизно 1 годину.
5
Посоліть, поперчіть, додайте цукор, томат, подрібнений часник, добре перемішайте і продовжуйте варити ще 15-20 хвилин.
6
Після цього обов’язково налийте оцет, перемішайте, наповніть ікрою стерилізовані банки та закатайте.
7
Переверніть банки догори дном, накрийте рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження.
Поради щодо приготування
Якщо ви хочете споживати ікру найближчим часом, то викладаємо її у звичайний посуд. Але пам’ятайте, що ця закуска повинна настоятися хоча б один день.