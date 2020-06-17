Кабачкові чіпси в духовці: простий рецепт чіпсів з кабачків

1

Кабачки помийте, обсушіть та поріжте тонкими скибочками, завтовшки приблизно 3-5 мм. Це можна зробити ножем або за допомогою тертки для нарізки овочів. Солити відразу кабачки не слід, щоб вони не стекли соком.

2

Подрібніть зелень. Часник пропустіть через прес. З черствого хліба зробіть сухарі (або використовуйте готові панірувальні сухарі).

3

В мисці змішайте зелень, сухарі та часник, збийте масу до однорідного стану блендером. В окремій мисці збийте яєчні білки з сіллю.

4

Шматочки кабачків спочатку занурте в білок, потім з усіх боків загорніть в хлібне панірування і викладіть на решітку або деко.

5

Випікайте чипси в розігрітій духовці до 180°C 20-30 хвилин. При цьому готувати чипси з кабачків слід спочатку 20 хвилин з нижнім нагрівом, а потім 10 хвилин – з верхнім.

6

Готові кабачкові чипси викладіть на тарілку та посипте сіллю, перцем і куркумою.