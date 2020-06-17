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Кабачкові чипси: корисний та смачний рецепт -

50 хв

3 порції

44 ккал

0 / 5
Кабачкові чіпси в духовці: простий рецепт чіпсів з кабачків

Як приготувати чипси з кабачка/Смачно24

Солені сушені чипси з кабачка добре смакують як перекус, до пива, також їх зручно брати у мандрівки. Смачно 24 пропонує вам приготувати корисні чипси з кабачка за нашим рецептом та здивувати своїх рідних та гостей ідеальним поєднанням смаків.

Інгредієнти

Для чипсів

  • Зелень (улюблена)

    1 за смаком

  • Кабачок

    500 г

  • Мелена куркума

    1 дрібка

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Сіль

    1 за смаком

  • Хліб

    2 скибочки

  • Часник

    2 скибочки

  • Яєчні білки

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Кабачки помийте, обсушіть та поріжте тонкими скибочками, завтовшки приблизно 3-5 мм. Це можна зробити ножем або за допомогою тертки для нарізки овочів. Солити відразу кабачки не слід, щоб вони не стекли соком. 

2

Подрібніть зелень. Часник пропустіть через прес. З черствого хліба зробіть сухарі (або використовуйте готові панірувальні сухарі).

3

В мисці змішайте зелень, сухарі та часник, збийте масу до однорідного стану блендером. В окремій мисці збийте яєчні білки з сіллю.

4

Шматочки кабачків спочатку занурте в білок, потім з усіх боків загорніть в хлібне панірування і викладіть на решітку або деко.

5

Випікайте чипси в розігрітій духовці до 180°C 20-30 хвилин. При цьому готувати чипси з кабачків слід спочатку 20 хвилин з нижнім нагрівом, а потім 10 хвилин – з верхнім. 

6

Готові кабачкові чипси викладіть на тарілку та посипте сіллю, перцем і куркумою.

Поради щодо приготування

Для чипсів найкраще підійдуть молоденькі плоди кабачків з невеличкими зернятками, які не потрібно чистити.

Особливістю кабачкових чипсів є те, що ви можете самостійно регулювати ступінь їх висушення. Якщо ви хочете більш сухі чипси, то варто їх залишити в духовці мінімум на 3-4 години при 60 градусах.

 

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