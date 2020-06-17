Кабачкові чіпси в духовці: простий рецепт чіпсів з кабачків

Кабачкові чипси: корисний та смачний рецепт -
50 хв
3 порції
44 ккал
Як приготувати чипси з кабачка/Смачно24
Солені сушені чипси з кабачка добре смакують як перекус, до пива, також їх зручно брати у мандрівки. Смачно 24 пропонує вам приготувати корисні чипси з кабачка за нашим рецептом та здивувати своїх рідних та гостей ідеальним поєднанням смаків.
Інгредієнти
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Зелень (улюблена)
1 за смаком
-
Кабачок
500 г
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Мелена куркума
1 дрібка
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Мелений чорний перець
1 за смаком
-
Сіль
1 за смаком
-
Хліб
2 скибочки
-
Часник
2 скибочки
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Яєчні білки
2 шт.
Рецепт приготування
1
Кабачки помийте, обсушіть та поріжте тонкими скибочками, завтовшки приблизно 3-5 мм. Це можна зробити ножем або за допомогою тертки для нарізки овочів. Солити відразу кабачки не слід, щоб вони не стекли соком.
2
Подрібніть зелень. Часник пропустіть через прес. З черствого хліба зробіть сухарі (або використовуйте готові панірувальні сухарі).
3
В мисці змішайте зелень, сухарі та часник, збийте масу до однорідного стану блендером. В окремій мисці збийте яєчні білки з сіллю.
4
Шматочки кабачків спочатку занурте в білок, потім з усіх боків загорніть в хлібне панірування і викладіть на решітку або деко.
5
Випікайте чипси в розігрітій духовці до 180°C 20-30 хвилин. При цьому готувати чипси з кабачків слід спочатку 20 хвилин з нижнім нагрівом, а потім 10 хвилин – з верхнім.
6
Готові кабачкові чипси викладіть на тарілку та посипте сіллю, перцем і куркумою.
Поради щодо приготування
Для чипсів найкраще підійдуть молоденькі плоди кабачків з невеличкими зернятками, які не потрібно чистити.
Особливістю кабачкових чипсів є те, що ви можете самостійно регулювати ступінь їх висушення. Якщо ви хочете більш сухі чипси, то варто їх залишити в духовці мінімум на 3-4 години при 60 градусах.