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Рецепт фаршированих кабачків з сиром і маслинами -

1 год 10 хв

2 порції

198 ккал

0 / 5
Кабачки з сиром і оливками – рецепт фаршированих кабачків

Рецепт фаршированих кабачків/Смачно24

З кабачків можна приготувати безліч смачних та поживних страв. Фаршировані кабачки – це не тільки швидко у приготуванні, а ще й надзвичайно легко. Смачно 24 підготував для вас рецепт запечених кабачків з сирною начинкою, з рецептом якого справиться навіть підліток.

Інгредієнти

для страви

  • Кабачок

    3 шт.

  • Маслини

    2-3 ст. л.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Петрушка (зелень)

    1 пучок

  • Вершковий сир

    500 г

  • Сіль

    за смаком

  • Твердий сир

    100 г

  • Кріп (зелень)

    1 пучок

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте кабачки, розріжте на дві половини та видаліть насіння ложкою. Бланшуйте кабачки у  підсоленій воді 4-5 хвилин та охолодіть у холодні воді. 

2

Вершковий сир перетріть через сито, твердий сир натріть на грубій тертці. Часник почистіть від лушпиння та подрібніть.

3

Ретельно помийте свіжу зелень водою, просушіть на паперовому рушнику та дрібно наріжте. В глибокій мисці змішайте вершковий сир, твердий сир, часник та зелень – заправте начинку спеціями та перемішайте.

4

Нафаршируйте кабачки сирною начинкою, викладіть зверху кільця маслин та скропіть олією. Запікайте фаршировані кабачки протягом 30-35 хвилин у духовці при температурі 180 градусів. Смачного!

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