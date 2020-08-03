1

Ретельно помийте кабачки, розріжте на дві половини та видаліть насіння ложкою. Бланшуйте кабачки у підсоленій воді 4-5 хвилин та охолодіть у холодні воді.

2

Вершковий сир перетріть через сито, твердий сир натріть на грубій тертці. Часник почистіть від лушпиння та подрібніть.

3

Ретельно помийте свіжу зелень водою, просушіть на паперовому рушнику та дрібно наріжте. В глибокій мисці змішайте вершковий сир, твердий сир, часник та зелень – заправте начинку спеціями та перемішайте.

4

Нафаршируйте кабачки сирною начинкою, викладіть зверху кільця маслин та скропіть олією. Запікайте фаршировані кабачки протягом 30-35 хвилин у духовці при температурі 180 градусів. Смачного!