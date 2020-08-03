Рецепт фаршированих кабачків з сиром і маслинами -
1 год 10 хв
2 порції
198 ккал
Рецепт фаршированих кабачків/Смачно24
З кабачків можна приготувати безліч смачних та поживних страв. Фаршировані кабачки – це не тільки швидко у приготуванні, а ще й надзвичайно легко. Смачно 24 підготував для вас рецепт запечених кабачків з сирною начинкою, з рецептом якого справиться навіть підліток.
Інгредієнти
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Кабачок
3 шт.
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Маслини
2-3 ст. л.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Петрушка (зелень)
1 пучок
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Вершковий сир
500 г
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Сіль
за смаком
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Твердий сир
100 г
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Кріп (зелень)
1 пучок
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте кабачки, розріжте на дві половини та видаліть насіння ложкою. Бланшуйте кабачки у підсоленій воді 4-5 хвилин та охолодіть у холодні воді.
2
Вершковий сир перетріть через сито, твердий сир натріть на грубій тертці. Часник почистіть від лушпиння та подрібніть.
3
Ретельно помийте свіжу зелень водою, просушіть на паперовому рушнику та дрібно наріжте. В глибокій мисці змішайте вершковий сир, твердий сир, часник та зелень – заправте начинку спеціями та перемішайте.
4
Нафаршируйте кабачки сирною начинкою, викладіть зверху кільця маслин та скропіть олією. Запікайте фаршировані кабачки протягом 30-35 хвилин у духовці при температурі 180 градусів. Смачного!