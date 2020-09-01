Кальцоне з салямі – рецепт закритої піци в домашніх умовах

1

Заздалегідь приготуйте тісто для піци за нашим рецептом. Розділіть тісто на дві частини та одну з них розкачайте в тонкий шар. Змастіть тісто тонким шаром томатної пасти або томатного соусу.

2

Моцарелу можна використати як кульками, так і брусочком. Натріть або наріжте сир та викладіть на тонко розкачане дріжджове тісто.

3

Викладіть на сир шматочки салямі та посипте спеціями за смаком.

4

Загорніть кальцоне, складіть тісто навпіл, щоб начинка була повністю вкрита. Акуратно защепіть краї тіста та рясно змастіть її оливковою олією. Кінчиком ножа або виделкою зробіть невеликі отвори у тісті для вентиляції, достатньо у 2-3 місцях.

5

Випікайте піцу в розігрітій до 220 градусів духовці до готовності. Готову піцу кальцоне охолодіть близько 4-5 хвилин та подавайте до столу. Смачного!