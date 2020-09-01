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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Смачний рецепт піци кальцоне з салямі

Смачний рецепт піци кальцоне з салямі -

45 хв

1 порція

349 ккал

0 / 5
Кальцоне з салямі – рецепт закритої піци в домашніх умовах

Як приготувати піцу кальцоне/Смачно24

Італійська піца кальцоне, або ще її називають закритою піцою, закохає вас з першого шматочка. Смачно 24 підготував для вас швидкий та легкий рецепт справжньої піци кальцоне, яку ви зможете приготувати разом з дітками. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Сир Моцарела

    150 г

  • Оливкова олія

    50 г

  • Орегано

    за смаком

  • Салямі

    50 г

  • Сир Пармезан

    50 г

  • Тісто

    400 г

  • Томатна паста

    4 ст. л.

Рецепт приготування

1

Заздалегідь приготуйте тісто для піци за нашим рецептом. Розділіть тісто на дві частини та одну з них розкачайте в тонкий шар. Змастіть тісто тонким шаром томатної пасти або томатного соусу.

2

Моцарелу можна використати як кульками, так і брусочком. Натріть або наріжте сир та викладіть на тонко розкачане дріжджове тісто.

3

Викладіть на сир шматочки салямі та посипте спеціями за смаком.

4

Загорніть кальцоне, складіть тісто навпіл, щоб начинка була повністю вкрита. Акуратно защепіть краї тіста та рясно змастіть її оливковою олією. Кінчиком ножа або виделкою зробіть невеликі отвори у тісті для вентиляції, достатньо у 2-3 місцях.

5

Випікайте піцу в розігрітій до 220 градусів духовці до готовності. Готову піцу кальцоне охолодіть близько 4-5 хвилин та подавайте до столу. Смачного!

Італійська кухня Кухні світу Піца Випічка

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