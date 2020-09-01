Кальцоне з салямі – рецепт закритої піци в домашніх умовах

Смачний рецепт піци кальцоне з салямі -
45 хв
1 порція
349 ккал
Як приготувати піцу кальцоне/Смачно24
Італійська піца кальцоне, або ще її називають закритою піцою, закохає вас з першого шматочка. Смачно 24 підготував для вас швидкий та легкий рецепт справжньої піци кальцоне, яку ви зможете приготувати разом з дітками. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Сир Моцарела
150 г
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Оливкова олія
50 г
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Орегано
за смаком
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Салямі
50 г
-
Сир Пармезан
50 г
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Тісто
400 г
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Томатна паста
4 ст. л.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь приготуйте тісто для піци за нашим рецептом. Розділіть тісто на дві частини та одну з них розкачайте в тонкий шар. Змастіть тісто тонким шаром томатної пасти або томатного соусу.
2
Моцарелу можна використати як кульками, так і брусочком. Натріть або наріжте сир та викладіть на тонко розкачане дріжджове тісто.
3
Викладіть на сир шматочки салямі та посипте спеціями за смаком.
4
Загорніть кальцоне, складіть тісто навпіл, щоб начинка була повністю вкрита. Акуратно защепіть краї тіста та рясно змастіть її оливковою олією. Кінчиком ножа або виделкою зробіть невеликі отвори у тісті для вентиляції, достатньо у 2-3 місцях.
5
Випікайте піцу в розігрітій до 220 градусів духовці до готовності. Готову піцу кальцоне охолодіть близько 4-5 хвилин та подавайте до столу. Смачного!