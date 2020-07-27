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Рецепт класичного карі з куркою та рисом -

45 хв

4 порції

290 ккал

0 / 5
Карі з куркою та рисом – класичний рецепт карі вдома

Як приготувати карі з куркою/Смачно 24

Курка карі з рисом чудово підійде для ситного обіду, а подавати її краще зі свіжим салатом заправленим олією або сметаною. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Зіра

    1/2 ст. л.

  • Кардамон

    6 шт.

  • Кокосове молоко

    400 мл

  • Корінь імбиру

    30 г

  • Кориця (палички)

    2 шт.

  • Крохмаль

    50 г

  • Куряче філе

    800 г

  • Цибуля ріпчаста

    150 г

  • Олія соняшникова

    50 мл

  • Помідор

    400 г

  • Рис басматі

    2 склянки

  • Вершкове масло

    100 г

  • Спеція карі

    1 ст. л.

  • Часник

    30 г

Рецепт приготування

1

Ретельно промиваємо рис, заливаємо холодною водою та даємо настоятись 15 хвилин. Відваріть рис до готовності в підсоленій воді, додайте до готового рису вершкове масло та перемішайте.

2

Куряче філе наріжте на маленькі шматочки та обвалюємо у крохмалі. З часнику та імбиру робимо пасту в блендері, додаємо олії та ще раз подрібнюємо. Маринуємо курку в соусі.

3

Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо до засмажки спеції: кардамон, карі, зіру, палички кориці – перемішуємо.

4

Обсмажуємо курку разом із засмажкою, вливаємо кокосове молоко та солимо. Тушіть курку до готовності.

5

Наріжте помідори та додайте до курки – смажте ще 5-6 хвилин.

6

Викладіть курку карі в глибоку тарілку та викладіть рис. Смачного!

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