Карі з куркою та рисом – класичний рецепт карі вдома

1

Ретельно промиваємо рис, заливаємо холодною водою та даємо настоятись 15 хвилин. Відваріть рис до готовності в підсоленій воді, додайте до готового рису вершкове масло та перемішайте.

2

Куряче філе наріжте на маленькі шматочки та обвалюємо у крохмалі. З часнику та імбиру робимо пасту в блендері, додаємо олії та ще раз подрібнюємо. Маринуємо курку в соусі.

3

Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо до засмажки спеції: кардамон, карі, зіру, палички кориці – перемішуємо.

4

Обсмажуємо курку разом із засмажкою, вливаємо кокосове молоко та солимо. Тушіть курку до готовності.

5

Наріжте помідори та додайте до курки – смажте ще 5-6 хвилин.

6

Викладіть курку карі в глибоку тарілку та викладіть рис. Смачного!