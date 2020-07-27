Карі з куркою та рисом – класичний рецепт карі вдома

Рецепт класичного карі з куркою та рисом -
45 хв
4 порції
290 ккал
Як приготувати карі з куркою/Смачно 24
Курка карі з рисом чудово підійде для ситного обіду, а подавати її краще зі свіжим салатом заправленим олією або сметаною. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Зіра
1/2 ст. л.
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Кардамон
6 шт.
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Кокосове молоко
400 мл
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Корінь імбиру
30 г
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Кориця (палички)
2 шт.
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Крохмаль
50 г
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Куряче філе
800 г
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Цибуля ріпчаста
150 г
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Олія соняшникова
50 мл
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Помідор
400 г
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Рис басматі
2 склянки
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Вершкове масло
100 г
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Спеція карі
1 ст. л.
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Часник
30 г
Рецепт приготування
1
Ретельно промиваємо рис, заливаємо холодною водою та даємо настоятись 15 хвилин. Відваріть рис до готовності в підсоленій воді, додайте до готового рису вершкове масло та перемішайте.
2
Куряче філе наріжте на маленькі шматочки та обвалюємо у крохмалі. З часнику та імбиру робимо пасту в блендері, додаємо олії та ще раз подрібнюємо. Маринуємо курку в соусі.
3
Нарізаємо цибулю кубиками та обсмажуємо на вершковому маслі. Додаємо до засмажки спеції: кардамон, карі, зіру, палички кориці – перемішуємо.
4
Обсмажуємо курку разом із засмажкою, вливаємо кокосове молоко та солимо. Тушіть курку до готовності.
5
Наріжте помідори та додайте до курки – смажте ще 5-6 хвилин.
6
Викладіть курку карі в глибоку тарілку та викладіть рис. Смачного!