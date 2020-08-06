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Смачно 24 Випічка Піца Картопляна піца з розмарином: рецепт

Картопляна піца з розмарином: рецепт -

3 год

8 порцій

190 ккал

0 / 5
Картопляна піца з розмарином – рецепт в духовці

Як приготувати піцу з картоплі/Смачно24

Навіть зі звичайної картоплі можна приготувати чудову піцу, приправивши її ароматним розмарином. Це недорогий, доступний та економний варіант піци.

Розмарин можна брати як сухий, так і свіжий.

 

Інгредієнти

для піци

  • Вода

    330 мл

  • Картопля

    1 кг

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Оливкова олія

    80 мл

  • Розмарин (свіжий)

    1 ст. л.

  • Цукор

    за смаком

  • Сіль

    за смаком

  • Сухі дріжджі

    5 г

  • Тепла вода

    950 мл

Рецепт приготування

1

Змішайте у великій мисці борошно, дріжджі, сіль та цукор. Додайте 330 мл води кімнатної температури, замісіть руками або ложкою гладке тісто. Накрийте миску і залишіть при кімнатній температурі, поки тісто не збільшиться вдвічі, приблизно на 1-2 години.

2

Викладіть тісто на посипану борошном поверхню, сформуйте з нього кульку і накрийте вологим рушником на 30 хвилин. Потім перекладіть тісто на промаслений папір, розкладіть його по периметру деко.

3

Для начинки змішайте теплу воду і сіль в мисці, покладіть в неї дуже тонко нарізану картоплю і залиште на півтори години. Після цього обсушіть скибочки, сильно стискаючи між паперовими рушниками. Змішайте картоплю і цибулю, чорний перець і оливкову олію.

4

Розігрійте духовку до 240 градусів, розподіліть картопляну масу по тісту. Посипте піцу розмарином і випікайте 35 хвилин, поки поверхня не стане золотисто-коричневою.

Поради щодо приготування

Можна подавати картопляну піцу в якості гарніра до м’ясних страв.

При приготуванні можна використовувати улюблену сушену зелень або приправу (паприку, суміш італійських трав). Також буде доречний ароматний сир, тільки додати його потрібно буде, коли картопля вже буде майже готова.

 

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