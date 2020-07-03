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Як приготувати смачне картопляне пюре на молоці -

35 хв

3 порції

120 ккал

0 / 5
Картопляне пюре на молоці – рецепт приготування

Рецепт пюре з картоплі на молоці/Смачно24

Не знаєте який гарнір приготувати на обід чи вечерю? Смачно 24 пропонує вам приготувати ніжне картопляне пюре на молоці з додаванням ароматного мускатного горіха. 

Інгредієнти

для страви

  • Картопля

    400 г

  • Молоко

    100 мл

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Мускатний горіх

    за смаком

  • Вершкове масло

    30 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте картоплю, почистіть від шкірки, ще раз помийте водою і розріжте на дві половинки. Відваріть картоплю до готовності в підсоленій воді. Щоб перевірити чи картопля зварилась, встроміть в неї ніж. Якщо він заходить м’яко – картопля готова.

2

Злийте воду з картоплі, додайте вершкового масла, поперчіть та розімніть її в пюре. Влийте в пюре тепле молоко та посипте меленим мускатним горіхом. Ще раз розімніть пюре товкачкою і подавайте до столу. Смачного!

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