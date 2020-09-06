Рецепт картопляних галушок з зеленню -
30 хв
4 порції
45 ккал
Рецепт домашніх галушок/Смачно24
Рецептів картопляних галушок існує безліч, як і соусів до них. Смачно 24 пропонує вам домашній рецепт галушок зі сметаною та зеленню. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Картопля
800 г
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Крохмаль
1 ч. л.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Мелений чорний перець
за смаком
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Петрушка (зелень)
за смаком
-
Вершкове масло
100 г
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Сметана
200 г
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Сіль
1 ч. л.
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Кріп (зелень)
за смаком
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Часник
4 зубчики
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте картоплю та відваріть її в мундирах до готовності у підсоленій воді. Охолодіть картоплю, зніміть шкірку. Натріть картоплю на дрібній тертці та розділіть картопляну масу чотири пропорції. У четверту частину додайте картопляний крохмаль. Посоліть всю картоплю та перемішайте.
2
Добре перемішану картоплю знову розділіть на чотири частини, кожну з них ретельно розкачуємо скалкою, скочуємо в ковбаски. Кожну ковбаску поріжте на рівні шматочки.
3
На палець наносимо борошно, беремо кожну галушку, і притискаємо по середині кожної галушки, щоб вийшла вм'ятина.
4
Розігрійте сковорідку з олією та підсмажте цибулю до золотистої скоринки. В окремій мисці з’єднайте подрібнений часник, зелень та сметану.
5
Відварюємо галушки у киплячій підсоленій воді до готовності. Дістаємо з води, додаємо масло і смажену цибулю. Подавайте галушки з сметанковим соусом. Смачного!
Поради щодо приготування
Галушки з картоплі – рецепт з відео: