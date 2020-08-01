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Смачно 24 Кухні світу Італійська кухня Картопляні ньокі: рецепт швидкої страви

Картопляні ньокі: рецепт швидкої страви -

50 хв

3 порції

183 ккал

0 / 5
Картопляні ньокі – швидкий рецепт в домашніх умовах

Як приготувати картопляні ньокі вдома/Смачно24

Ньоки – маленькі вироби з картопляного тіста, традиційна страва італійської кухні. За способом приготування дуже схожі на галушки чи ліниві вареники. Подаються як перша чи як друга страва або гарнір.

Інгредієнти

для тіста

  • Картопля

    500 г

  • Борошно пшеничне

    200 г

  • Сіль

    за смаком

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Картоплю почистіть, розріжте на декілька великих частин. Залийте картоплю водою та варіть до готовності. Узагалі для ньоків картоплю варять найчастіше в мундирі і потім очищають. Це робиться для того, щоб всередину потрапляло якомога менше води.

Охолодіть картоплю, подрібніть на тертці або розімніть товкачкою в однорідну масу. Важливо, щоб в ній не залишилося жодних великих шматочків і грудочок.

Додайте до картоплі борошно, посоліть. Зробіть всередині заглиблення і вилийте туди яйце. На цьому ж етапі можна додати дрібно натертий твердий сир, але це не обов’язковий інгредієнт. Замісіть м’яке, але достатньо міцне картопляне тісто, що не липне до рук.

Сформуйте з нього кулю та розділіть її на частини. Кожну частину розкатайте в «ковбаску» завтовшки 2 сантиметри. Розріжте отримані «ковбаски» на шматочки завтовшки 1 сантиметр. Використовуйте для цього гострий ніж, щоб картопляне тісто не кришилося.

Кожен такий шматочок злегка приплюсніть та зробіть виделкою вм’ятини. Це необхідно не тільки для естетичності, а і для того, щоб ньоки накопичували більше соусу при поданні. У результаті смак у них вийде насиченіший.

Закиньте ньоки в окріп. Через декілька хвилин вони спливуть на поверхню. Після цього варіть їх ще 5 хвилин при слабкому кипінні. Відкиньте на друшляк, дайте стекти воді. Якщо ви не збираєтесь варити ньоки одразу, присипте їх борошном, щоб вони не злипалися. Смачного!

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