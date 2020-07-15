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Смачно 24 Другі страви Каші Пшоняна каша на молоці: смачний домашній рецепт

Пшоняна каша на молоці: смачний домашній рецепт -

30 хв

2 порції

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Домашня пшоняна каша на молоці/Смачно24

Пшоняна каша на молоці надзвичайно корисна для нашого організму та чудово підійде для сніданку. В пшоняній каші міститься багато поживних вітамінів та мікроелементів. Смачно 24 підготували для вас домашній рецепт пшоняної каші з молоком із покроковою інструкцією приготування.

 

Інгредієнти

для страви

  • Пшоняна крупа

    1 склянка

  • Вода

    1 склянка

  • Молоко

    2 склянки

  • Цукор

    за смаком

  • Вершкове масло

    50 г

  • Сіль

    за смаком

Рецепт приготування

1

Перед початком приготування пшоняну крупу обов’язково потрібно перебрати та промити водою кілька разів. 

2

У невелику каструлю налийте склянку чистої води, молоко та очищену та промиту кашу. Ретельно перемішуємо та додаємо цукру і солі за смаком. Щоб каша не пригоріла, її постійно потрібно помішувати ложкою впродовж всього варіння. Доведіть пшоняну кашу до кипіння та варіть ще 2-3 хвилини.

3

Виключаємо вогонь під каструлею, додаємо вершкового масла та накриваємо каструлю кришкою на 20 хвилин. Зварена пшоняна каша має настоятись. Ще раз перемішуємо кашу з маслом. До пшоняної каші можна нарізати фруктів, додати домашнє варення або мед. Смачного!

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