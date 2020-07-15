Пшоняна каша на молоці: смачний домашній рецепт -
30 хв
2 порції
Домашня пшоняна каша на молоці/Смачно24
Пшоняна каша на молоці надзвичайно корисна для нашого організму та чудово підійде для сніданку. В пшоняній каші міститься багато поживних вітамінів та мікроелементів. Смачно 24 підготували для вас домашній рецепт пшоняної каші з молоком із покроковою інструкцією приготування.
Інгредієнти
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Пшоняна крупа
1 склянка
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Вода
1 склянка
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Молоко
2 склянки
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Цукор
за смаком
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Вершкове масло
50 г
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Сіль
за смаком
Рецепт приготування
1
Перед початком приготування пшоняну крупу обов’язково потрібно перебрати та промити водою кілька разів.
2
У невелику каструлю налийте склянку чистої води, молоко та очищену та промиту кашу. Ретельно перемішуємо та додаємо цукру і солі за смаком. Щоб каша не пригоріла, її постійно потрібно помішувати ложкою впродовж всього варіння. Доведіть пшоняну кашу до кипіння та варіть ще 2-3 хвилини.
3
Виключаємо вогонь під каструлею, додаємо вершкового масла та накриваємо каструлю кришкою на 20 хвилин. Зварена пшоняна каша має настоятись. Ще раз перемішуємо кашу з маслом. До пшоняної каші можна нарізати фруктів, додати домашнє варення або мед. Смачного!