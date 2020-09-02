Кавуни на зиму в банках – рецепт солодких кавунів на зиму

Рецепт солодких кавунів на зиму в банках -
40 хв
3 порції
142 ккал
Рецепт солодких кавунів на зиму/Смачно24
Хто сказав, що кавун не можна ласувати взимку? Ми підготували для вас смачний рецепт консервації з кавуном, який ви з легкістю зможете приготувати власноруч. Насолоджуйтесь солодким смаком маринованого кавуна взимку разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Кавун
2 кг
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Вода
2,5 л
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Мед
3 ст. л.
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Цукор
1 ст. л.
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Сіль
1 ст. л.
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Оцет 9%
160 г
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте кавун, наріжте його трикутниками разом зі шкіркою. Видаліть насіння з м’якоті та щільно вкладіть шматочки кавуна в стерилізовані банки.
2
Залийте кавун окропом, дайте постояти так 10 хвилин та злийте воду в каструлю. Знову залийте кавун окропом, зачекайте 10 хвилин та злийте воду в каструлю.
3
Додайте в каструлю з водою з-під кавуна сіль, цукор, добре перемішайте та доведіть до кипіння.
4
Влийте мед до сиропу та варіть його на слабкому вогні 4-5 хвилин, вкінці додайте оцет та зніміть з плити.
5
Готовим гарячим маринадом залийте банки з кавуном, закрийте кришками. Банки з консервацією переверніть та накрийте теплим рушником. Після повного охолодження переверніть банки та зберігайте солодкий маринований кавун в темному й прохолодному місці. Смачного!