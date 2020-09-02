Кавуни на зиму в банках – рецепт солодких кавунів на зиму

1

Ретельно помийте кавун, наріжте його трикутниками разом зі шкіркою. Видаліть насіння з м’якоті та щільно вкладіть шматочки кавуна в стерилізовані банки.

2

Залийте кавун окропом, дайте постояти так 10 хвилин та злийте воду в каструлю. Знову залийте кавун окропом, зачекайте 10 хвилин та злийте воду в каструлю.

3

Додайте в каструлю з водою з-під кавуна сіль, цукор, добре перемішайте та доведіть до кипіння.

4

Влийте мед до сиропу та варіть його на слабкому вогні 4-5 хвилин, вкінці додайте оцет та зніміть з плити.

5

Готовим гарячим маринадом залийте банки з кавуном, закрийте кришками. Банки з консервацією переверніть та накрийте теплим рушником. Після повного охолодження переверніть банки та зберігайте солодкий маринований кавун в темному й прохолодному місці. Смачного!