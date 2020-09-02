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Рецепт солодких кавунів на зиму в банках -

40 хв

3 порції

142 ккал

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Кавуни на зиму в банках – рецепт солодких кавунів на зиму

Рецепт солодких кавунів на зиму/Смачно24

Хто сказав, що кавун не можна ласувати взимку? Ми підготували для вас смачний рецепт консервації з кавуном, який ви з легкістю зможете приготувати власноруч. Насолоджуйтесь солодким смаком маринованого кавуна взимку разом зі Смачно 24

Інгредієнти

для страви

  • Кавун

    2 кг

  • Вода

    2,5 л

  • Мед

    3 ст. л.

  • Цукор

    1 ст. л.

  • Сіль

    1 ст. л.

  • Оцет 9%

    160 г

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте кавун, наріжте його трикутниками разом зі шкіркою. Видаліть насіння з м’якоті та щільно вкладіть шматочки кавуна в стерилізовані банки.

2

Залийте кавун окропом, дайте постояти так 10 хвилин та злийте воду в каструлю. Знову залийте кавун окропом, зачекайте 10 хвилин та злийте воду в каструлю.

3

Додайте в каструлю з водою з-під кавуна сіль, цукор, добре перемішайте та доведіть до кипіння.

4

Влийте мед до сиропу та варіть його на слабкому вогні 4-5 хвилин, вкінці додайте оцет та зніміть з плити.

5

Готовим гарячим маринадом залийте банки з кавуном, закрийте кришками. Банки з консервацією переверніть та накрийте теплим рушником. Після повного охолодження переверніть банки та зберігайте солодкий маринований кавун в темному й прохолодному місці. Смачного!

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