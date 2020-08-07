Смачний кекс на кефірі: домашній рецепт -
55 хв
12 порцій
321 ккал
Як приготувати домашній кекс на кефірі/Смачно24
З рецептом кексу на кефірі від Смачно 24 може впоратись навіть дитина. Домашній кекс швидкий в приготуванні та не вимагає особливих навичок в кулінарії. Все що вам потрібно – це спробувати приготувати його вдома. Порційні кекси на кефірі випікаються рум’яні, пухкі та ніжні за смаком. До приготування домашніх кексів на кефірі ви можете залучити дітей, та перетворити приготування солодкої випічки на захопливу гру. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Ванільний цукор
1 ч. л.
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Родзинки
за смаком
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Кефір
130 мл
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Борошно пшеничне
230 г
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Розпушувач
10 г
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Цукор
150 г
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Вершкове масло
100 г
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Сіль
1 дрібка
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Цедра лимону
за смаком
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Яйце
2 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте яйця, вибийте їх у глибоку миску та розітріть з цукром. Додайте до яєць ванільний цукор, сіль і ще раз ретельно перемішайте, щоб не було кристаликів. Розтопіть вершкове масло на водяній бані, трішки охолодіть, щоб воно не було надто гаряче та влийте до яєць. Додайте до яєчної маси кефір, родзинки та цедру лимона – перемішайте до однорідної маси.
2
Просійте борошно через дрібне сито та змішайте з розпушувачем для тіста. Невеликими порціями всипайте борошно до яєчної маси та замішуйте тісто для кексу.
3
Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте формочки для випікання кексу, змажте їх вершковим маслом та заповніть тістом на ¾ об’єму. Випікайте порційні кекси 30-25 хвилин до готовності.
4
Вийміть рум'яні кекси з духовки та залиште їх охолонути. Для декору посипте їх цукровою пудрою. Смачного!
Поради щодо приготування
Щоб перевірити кекси на готовність – проткніть серединку сірником або зубочисткою, якщо вона суха, тоді кекс готовий.
Рецепт приготування кексу на кефірі покроково з відео: