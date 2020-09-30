Кекси на кефірі з шоколадом – рецепт домашніх шоколадних кексів

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Розітріть яйця з цукром, влийте розтоплене вершкове масло або маргарин. Додайте всуміш кефір та вимішайте масу для кексів.

3

Невеликими порціями всипайте до суміші борошно та какао та вимішайте тісто. Додайте розпушувач та ще раз вимішайте тісто для шоколадних кексів.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте порційні кекси у формах до готовності близько 20-25 хвилин. Смачного!