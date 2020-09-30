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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт домашніх кексів на кефірі з шоколадом

Рецепт домашніх кексів на кефірі з шоколадом -

45 хв

12 порцій

142 ккал

0 / 5
Кекси на кефірі з шоколадом – рецепт домашніх шоколадних кексів

Рецепт шоколадних кексів на кефірі/Смачно24

Шоколадні кекси на кефірі швидкі у приготуванні, а їхній смак закохає вас з першого шматочка. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для випічки
  • Какао

    2 ст. л.

  • Кефір

    1 склянка

  • Борошно пшеничне

    3 склянки

  • Розпушувач

    10 г

  • Цукор

    1,5 склянки

  • Вершкове масло

    200 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.

2

Розітріть яйця з цукром, влийте розтоплене вершкове масло або маргарин. Додайте всуміш кефір та вимішайте масу для кексів.

3

Невеликими порціями всипайте до суміші борошно та какао та вимішайте тісто. Додайте розпушувач та ще раз вимішайте тісто для шоколадних кексів.

4

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте порційні кекси у формах до готовності близько 20-25 хвилин. Смачного!

Солодка випічка Десерти

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