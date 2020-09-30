Кекси на кефірі з шоколадом – рецепт домашніх шоколадних кексів

Рецепт домашніх кексів на кефірі з шоколадом -
45 хв
12 порцій
142 ккал
Рецепт шоколадних кексів на кефірі/Смачно24
Шоколадні кекси на кефірі швидкі у приготуванні, а їхній смак закохає вас з першого шматочка. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Какао
2 ст. л.
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Кефір
1 склянка
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Борошно пшеничне
3 склянки
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Розпушувач
10 г
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Цукор
1,5 склянки
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Вершкове масло
200 г
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Яйце
3 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
2
Розітріть яйця з цукром, влийте розтоплене вершкове масло або маргарин. Додайте всуміш кефір та вимішайте масу для кексів.
3
Невеликими порціями всипайте до суміші борошно та какао та вимішайте тісто. Додайте розпушувач та ще раз вимішайте тісто для шоколадних кексів.
4
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте порційні кекси у формах до готовності близько 20-25 хвилин. Смачного!