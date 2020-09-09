Кекси з маком і лимоном – рецепт домашніх макових кексів

Рецепт кексів з маком та лимоном: смачно, як у дитинстві -
45 хв
16 порцій
198 ккал
Рецепт кексів з маком/Смачно24
Мабуть, всі люблять кексики! Адже вони такі маленькі, пухкенькі та їх легко можна брати з собою в дорогу або давати діткам в школу.
Якщо ви хочете приготувати їх на подарунок або в гості, радимо задекорувати смачну випічку збитими вершками або полити глазур'ю.
Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
-
Ванільний цукор
1 шт.
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Кедрові горішки
за смаком
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Лимон
2 шт.
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Мак
2 ст. л.
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Борошно пшеничне
300 г
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Розпушувач
2 ч. л.
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Цукор
300 г
-
Вершкове масло
175 г
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Сметана
125 мл
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Сіль
1 дрібка
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Яйце
4 шт.
Рецепт приготування
1
Заздалегідь залийте мак гарячою водою, через 10 хвилин злийте воду.
2
Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з маком, сіллю та розпушувачем.
3
У окремій мисці збийте вершкове масло з цукром близько 5 хвилин. Вибивайте в масу, що збивається по одному яйці.
4
Ретельно помийте лимони, зніміть з них цедру. Всипте до яєчної маси ванільний цукор та цедру двох лимонів. На малій швидкості кухонної машини або міксера додавайте суміш борошна та маку, сметану вливайте по столовій ложці.
5
Як тільки тісто стане однорідним влийте в нього сік одного лимона та перемішайте.
6
Форму для випікання кексів змастіть вершковим маслом та присипте борошном. Якщо ви використовуєте паперові форми для кексів – одразу викладайте в них тісто.
7
Нагрійте духовку до 180 градусів. Тісто в форми викладайте на ½ частини. Випікайте кекси 15-20 хвилин до готовності. Охолодіть готові кекси у формі.
8
Готові кекси посипте цукровою пудрою та дрібно нарізаними горішками за смаком. Смачного!