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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Рецепт кексів з маком та лимоном: смачно, як у дитинстві

Рецепт кексів з маком та лимоном: смачно, як у дитинстві -

45 хв

16 порцій

198 ккал

0 / 5
Кекси з маком і лимоном – рецепт домашніх макових кексів

Рецепт кексів з маком/Смачно24

Мабуть, всі люблять кексики! Адже вони такі маленькі, пухкенькі та їх легко можна брати з собою в дорогу або давати діткам в школу.

Якщо ви хочете приготувати їх на подарунок або в гості, радимо задекорувати смачну випічку збитими вершками або полити глазур'ю.

Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для випічки

  • Ванільний цукор

    1 шт.

  • Кедрові горішки

    за смаком

  • Лимон

    2 шт.

  • Мак

    2 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    300 г

  • Розпушувач

    2 ч. л.

  • Цукор

    300 г

  • Вершкове масло

    175 г

  • Сметана

    125 мл

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    4 шт.

Рецепт приготування

1

Заздалегідь залийте мак гарячою водою, через 10 хвилин злийте воду.

2

Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з маком, сіллю та розпушувачем.

3

У окремій мисці збийте вершкове масло з цукром близько 5 хвилин. Вибивайте в масу, що збивається по одному яйці.

4

Ретельно помийте лимони, зніміть з них цедру. Всипте до яєчної маси ванільний цукор та цедру двох лимонів. На малій швидкості кухонної машини або міксера додавайте суміш борошна та маку, сметану вливайте по столовій ложці.

5

Як тільки тісто стане однорідним влийте в нього сік одного лимона та перемішайте.

6

Форму для випікання кексів змастіть вершковим маслом та присипте борошном. Якщо ви використовуєте паперові форми для кексів – одразу викладайте в них тісто.

7

Нагрійте духовку до 180 градусів. Тісто в форми викладайте на ½ частини. Випікайте кекси 15-20 хвилин до готовності. Охолодіть готові кекси у формі.

8

Готові кекси посипте цукровою пудрою та дрібно нарізаними горішками за смаком. Смачного!

Солодка випічка Кекси Випічка Десерти

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