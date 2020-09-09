Кекси з маком і лимоном – рецепт домашніх макових кексів

1

Заздалегідь залийте мак гарячою водою, через 10 хвилин злийте воду.

2

Борошно просійте через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте його з маком, сіллю та розпушувачем.

3

У окремій мисці збийте вершкове масло з цукром близько 5 хвилин. Вибивайте в масу, що збивається по одному яйці.

4

Ретельно помийте лимони, зніміть з них цедру. Всипте до яєчної маси ванільний цукор та цедру двох лимонів. На малій швидкості кухонної машини або міксера додавайте суміш борошна та маку, сметану вливайте по столовій ложці.

5

Як тільки тісто стане однорідним влийте в нього сік одного лимона та перемішайте.

6

Форму для випікання кексів змастіть вершковим маслом та присипте борошном. Якщо ви використовуєте паперові форми для кексів – одразу викладайте в них тісто.

7

Нагрійте духовку до 180 градусів. Тісто в форми викладайте на ½ частини. Випікайте кекси 15-20 хвилин до готовності. Охолодіть готові кекси у формі.

8

Готові кекси посипте цукровою пудрою та дрібно нарізаними горішками за смаком. Смачного!