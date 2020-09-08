Кетчуп домашній на зиму – рецепт густого кетчупу з помідорів

Рецепт домашнього кетчупу на зиму – смачно та корисно -
3 год
4 порції
142 ккал
Рецепт домашнього кетчупу з помідорів на зиму/Смачно24
Приготуйте домашній кетчуп з помідорів на зиму разом зі Смачно 24!
До речі, кетчуп за цим рецептом можна зберігати в прохолодній коморі понад рік – смачного!
Інгредієнти
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Білий бальзамічний оцет
200 г
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Цибуля ріпчаста
4 шт.
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Мелена кориця
1 ч. л.
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Мелена паприка
1 ч. л.
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Перець чилі
1 ч. л.
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Помідор
6 кг
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Цукор
200 г
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Сіль
100-120 г
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Часник
10 зубчиків
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте та зніміть шкірку з помідорів. Видаліть насіння над ситом, а сік, що стікатиме з помідорів не виливайте, ми його будемо використовувати для кетчупу теж.
2
Почистіть цибулю, часник та наріжте дрібним кубиком. Складіть їх у велику каструлю, додайте помідорів та сік з них й тушкуйте у власному соку на середньому вогні близько години.
3
Додайте всі спеції, цукор, оцет та сіль – перемішайте. Готову масу збийте блендером до однорідності та уварюйте ще близько 1-2 годин на маленькому вогні.
4
Простерилізуйте банки, розлийте в них готовий кетчуп та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном та накрийте теплим рушником. Охолоджуйте при кімнатній температурі. Смачного!