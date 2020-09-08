Кетчуп домашній на зиму – рецепт густого кетчупу з помідорів

1

Ретельно помийте та зніміть шкірку з помідорів. Видаліть насіння над ситом, а сік, що стікатиме з помідорів не виливайте, ми його будемо використовувати для кетчупу теж.

2

Почистіть цибулю, часник та наріжте дрібним кубиком. Складіть їх у велику каструлю, додайте помідорів та сік з них й тушкуйте у власному соку на середньому вогні близько години.

3

Додайте всі спеції, цукор, оцет та сіль – перемішайте. Готову масу збийте блендером до однорідності та уварюйте ще близько 1-2 годин на маленькому вогні.

4

Простерилізуйте банки, розлийте в них готовий кетчуп та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном та накрийте теплим рушником. Охолоджуйте при кімнатній температурі. Смачного!