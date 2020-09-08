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Рецепт домашнього кетчупу на зиму – смачно та корисно -

3 год

4 порції

142 ккал

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Кетчуп домашній на зиму – рецепт густого кетчупу з помідорів

Рецепт домашнього кетчупу з помідорів на зиму/Смачно24

Приготуйте домашній кетчуп з помідорів на зиму разом зі Смачно 24!

До речі, кетчуп за цим рецептом можна зберігати в прохолодній коморі понад рік – смачного!

Інгредієнти

для соусу

  • Білий бальзамічний оцет

    200 г

  • Цибуля ріпчаста

    4 шт.

  • Мелена кориця

    1 ч. л.

  • Мелена паприка

    1 ч. л.

  • Перець чилі

    1 ч. л.

  • Помідор

    6 кг

  • Цукор

    200 г

  • Сіль

    100-120 г

  • Часник

    10 зубчиків

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте та зніміть шкірку з помідорів. Видаліть насіння над ситом, а сік, що стікатиме з помідорів не виливайте, ми його будемо використовувати для кетчупу теж.

2

Почистіть цибулю, часник та наріжте дрібним кубиком. Складіть їх у велику каструлю, додайте помідорів та сік з них й тушкуйте у власному соку на середньому вогні близько години.

3

Додайте всі спеції, цукор, оцет та сіль – перемішайте. Готову масу збийте блендером до однорідності та уварюйте ще близько 1-2 годин на маленькому вогні.

4

Простерилізуйте банки, розлийте в них готовий кетчуп та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном та накрийте теплим рушником. Охолоджуйте при кімнатній температурі. Смачного!

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