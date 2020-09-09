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Як приготувати кетчуп з кабачків на зиму: рецепт -

8 год

4 порції

142 ккал

0 / 5
Кетчуп з кабачків на зиму: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати кетчуп з кабачків на зиму/Смачно24

Надзвичайно смачний домашній кетчуп з кабачків на зиму ви з легкістю зможете приготувати власноруч вдома.

Кетчуп чудово смакує з м'ясом, рибою та птицею. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Кабачок

    1,5 кг

  • Червоний мелений перець

    1 ч. л.

  • Цибуля ріпчаста

    0,5 кг

  • Мелена паприка

    1 ч. л.

  • Цукор

    2 склянки

  • Сіль

    180-200 г

  • Томатна паста

    400 г

  • Оцет 9%

    1 склянка

Рецепт приготування

1

Ретельно помийте кабачки та натріть їх на грубій тертці. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. У каструлі з’єднайте цибулю та кабачок, всипте солі та залишіть на 6 годин.

2

Проваріть овочеву масу на маленькому вогні до загущення, додайте цукор та оцет й варіть ще 20 хвилин.

3

Вилийте в каструлю томатну пасту, спеції – варіть ще 20 хвилин, періодично помішуючи масу.

4

Розлийте готовий кабачковий кетчуп по банках та стерилізуйте 10 хвилин. Закрийте заготовку кришками та переверніть для охолодження. Смачного!

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