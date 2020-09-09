Кетчуп з кабачків на зиму: рецепт в домашніх умовах

1

Ретельно помийте кабачки та натріть їх на грубій тертці. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. У каструлі з’єднайте цибулю та кабачок, всипте солі та залишіть на 6 годин.

2

Проваріть овочеву масу на маленькому вогні до загущення, додайте цукор та оцет й варіть ще 20 хвилин.

3

Вилийте в каструлю томатну пасту, спеції – варіть ще 20 хвилин, періодично помішуючи масу.

4

Розлийте готовий кабачковий кетчуп по банках та стерилізуйте 10 хвилин. Закрийте заготовку кришками та переверніть для охолодження. Смачного!