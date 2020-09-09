Кетчуп з кабачків на зиму: рецепт в домашніх умовах

Як приготувати кетчуп з кабачків на зиму: рецепт -
8 год
4 порції
142 ккал
Як приготувати кетчуп з кабачків на зиму/Смачно24
Надзвичайно смачний домашній кетчуп з кабачків на зиму ви з легкістю зможете приготувати власноруч вдома.
Кетчуп чудово смакує з м'ясом, рибою та птицею. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Кабачок
1,5 кг
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Червоний мелений перець
1 ч. л.
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Цибуля ріпчаста
0,5 кг
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Мелена паприка
1 ч. л.
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Цукор
2 склянки
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Сіль
180-200 г
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Томатна паста
400 г
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Оцет 9%
1 склянка
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте кабачки та натріть їх на грубій тертці. Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте дрібним кубиком. У каструлі з’єднайте цибулю та кабачок, всипте солі та залишіть на 6 годин.
2
Проваріть овочеву масу на маленькому вогні до загущення, додайте цукор та оцет й варіть ще 20 хвилин.
3
Вилийте в каструлю томатну пасту, спеції – варіть ще 20 хвилин, періодично помішуючи масу.
4
Розлийте готовий кабачковий кетчуп по банках та стерилізуйте 10 хвилин. Закрийте заготовку кришками та переверніть для охолодження. Смачного!