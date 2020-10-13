Пальці відьми – відео – рецепт печива на Геловін 2020

Як приготувати пальці відьми на Геловін: рецепт -
45 хв
30 порцій
142 ккал
Рецепт пальців відьми на Геловін/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт печива на Геловін – пальці відьми.
Діти обожнюють це печиво, тому ви з легкістю можете залучити їх до приготування його на Геловін. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Насіння гарбуза
50 г
-
Ванільний цукор
1 ч. л.
-
Варення
1 ст. л.
-
Борошно пшеничне
2,5 склянки
-
Розпушувач
1 ч. л.
-
Цукор
1 склянка
-
Вершкове масло
150 г
-
Сіль
1 дрібка
-
Яйце
1 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно перетріть вершкове масло з цукром, додайте яйце та вимішайте масу.
2
Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Додаємо до масляної суміші та замішуємо еластичне тісто.
3
Загорніть тісто у харчову плівку та залишіть “відпочити” на 20 хвилин в холодильнику.
4
З готового тіста сформуйте палички формою як палець.
5
Вставте в кожен палець насіння гарбуза, щоб нагадував ніготь та ножем зробіть рівчики – згин пальця.
6
Випікайте солодкі їстівні пальці в духовці розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.
7
Обережно зніміть насіння гарбуза з пальця, змажте його яскравим варенням або джемом та знову приклейте ніготь з насіння. Смачного!
Поради щодо приготування
Пальці відьми на Геловін – рецепт з відео: