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Смачно 24 Святкові страви Геловін Як приготувати пальці відьми на Геловін: рецепт

Як приготувати пальці відьми на Геловін: рецепт -

45 хв

30 порцій

142 ккал

0 / 5
Пальці відьми – відео – рецепт печива на Геловін 2020

Рецепт пальців відьми на Геловін/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт печива на Геловін – пальці відьми.

Діти обожнюють це печиво, тому ви з легкістю можете залучити їх до приготування його на Геловін. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Насіння гарбуза

    50 г

  • Ванільний цукор

    1 ч. л.

  • Варення

    1 ст. л.

  • Борошно пшеничне

    2,5 склянки

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 склянка

  • Вершкове масло

    150 г

  • Сіль

    1 дрібка

  • Яйце

    1 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно перетріть вершкове масло з цукром, додайте яйце та вимішайте масу.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Додаємо до масляної суміші та замішуємо еластичне тісто.

3

Загорніть тісто у харчову плівку та залишіть “відпочити” на 20 хвилин в холодильнику.

4

З готового тіста сформуйте палички формою як палець.

5

Вставте в кожен палець насіння гарбуза, щоб нагадував ніготь та ножем зробіть рівчики – згин пальця.

6

Випікайте солодкі їстівні пальці в духовці розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.

7

Обережно зніміть насіння гарбуза з пальця, змажте його яскравим варенням або джемом та знову приклейте ніготь з насіння. Смачного!

Поради щодо приготування

Пальці відьми на Геловін – рецепт з відео:

 

Геловін Солодка випічка Святкові страви Десерти

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