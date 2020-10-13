Пальці відьми – відео – рецепт печива на Геловін 2020

1

Ретельно перетріть вершкове масло з цукром, додайте яйце та вимішайте масу.

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте борошно з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Додаємо до масляної суміші та замішуємо еластичне тісто.

3

Загорніть тісто у харчову плівку та залишіть “відпочити” на 20 хвилин в холодильнику.

4

З готового тіста сформуйте палички формою як палець.

5

Вставте в кожен палець насіння гарбуза, щоб нагадував ніготь та ножем зробіть рівчики – згин пальця.

6

Випікайте солодкі їстівні пальці в духовці розігрітій до 180 градусів близько 20 хвилин.

7

Обережно зніміть насіння гарбуза з пальця, змажте його яскравим варенням або джемом та знову приклейте ніготь з насіння. Смачного!