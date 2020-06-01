1

Для початку випікання хліба налийте в хлібопічку воду, яку заздалегідь підігрійте, щоб вода буда теплою. Далі налийте в чашу хлібопічки соняшникову олію та всипте цукор та сіль. Не перемішуйте інгредієнти в чаші хлібопічки!

2

Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Наступним, висипте в чашу сухе молоко, просіяне борошно та сухі дріжджі. Важливо, якщо ви додасте борошно останнім, тісто вийде забите.

3

Далі переходимо до налаштування хлібопічки: оберіть вагу виробу – 750 г, встановіть режим випікання для середньої скоринки та випікайте. Готовий хліб накрийте чистим рушником, почекайте доки він охолодиться та куштуйте. Смачного!