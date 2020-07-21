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Смачно 24 Авторські рецепти Ліза Глінська Хлібці без глютену за рецептом Лізи Глінської

Хлібці без глютену за рецептом Лізи Глінської -

30 хв

8 порцій

430 ккал

0 / 5
Хлібці без глютену: рецепт Лізи Глінської – корисні хлібці

Ми впевнені, що саме цей легкий у приготуванні та неймовірно вітамінний дієтичний рецепт хлібців без глютену від Єлизавети Глінської стане вашим улюбленим. В рецепті безглютенових хлібців Ліза Глінська використовує рисове борошно. Готуються хлібці без глютену дуже швидко, чудово підійдуть на сніданок, адже хлібці дуже корисні.

Інгредієнти

для хлібців

  • Білий кунжут

    25 г

  • Вода

    170 мл

  • Кокосова олія

    40 г

  • Рисове борошно

    100 г

  • Цукор

    1 ч. л.

  • Насіння льону

    50 г

  • Насіння соняшника

    100 г

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Чорний кунжут

    25 г

Рецепт приготування

1

Сіль і цукор розчиніть і теплій воді.

2

Додайте рисове борошно та перемішуйте до однорідної маси. 

3

Додайте кокосову олію до суміші та ще раз добре вимішайте.

4

Насіння соняшника, кунжуту та льону додайте до рисової суміші та добре перемішайте до однорідності.

5

Викладіть масу на пергамент для випікання, розрівняйте лопаткою та накрийте ще одним листом пергаменту. Розкатайте масу товщиною 5-6 мм.

6

Зніміть верхній шар пергаменту, розріжте на невеликі порції та випікайте в розігрітій духовці до 160 градусів 20-25 хв.

Ліза Глінська Корисні перекуси Без глютену Хліб Закуски Випічка Авторські рецепти Інші

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