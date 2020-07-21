Хлібці без глютену: рецепт Лізи Глінської – корисні хлібці

Хлібці без глютену за рецептом Лізи Глінської -
30 хв
8 порцій
430 ккал
Ми впевнені, що саме цей легкий у приготуванні та неймовірно вітамінний дієтичний рецепт хлібців без глютену від Єлизавети Глінської стане вашим улюбленим. В рецепті безглютенових хлібців Ліза Глінська використовує рисове борошно. Готуються хлібці без глютену дуже швидко, чудово підійдуть на сніданок, адже хлібці дуже корисні.
Інгредієнти
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Білий кунжут
25 г
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Вода
170 мл
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Кокосова олія
40 г
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Рисове борошно
100 г
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Цукор
1 ч. л.
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Насіння льону
50 г
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Насіння соняшника
100 г
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Сіль
1/2 ч. л.
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Чорний кунжут
25 г
Рецепт приготування
1
Сіль і цукор розчиніть і теплій воді.
2
Додайте рисове борошно та перемішуйте до однорідної маси.
3
Додайте кокосову олію до суміші та ще раз добре вимішайте.
4
Насіння соняшника, кунжуту та льону додайте до рисової суміші та добре перемішайте до однорідності.
5
Викладіть масу на пергамент для випікання, розрівняйте лопаткою та накрийте ще одним листом пергаменту. Розкатайте масу товщиною 5-6 мм.
6
Зніміть верхній шар пергаменту, розріжте на невеликі порції та випікайте в розігрітій духовці до 160 градусів 20-25 хв.