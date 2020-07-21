Хлібці без глютену: рецепт Лізи Глінської – корисні хлібці

1

Сіль і цукор розчиніть і теплій воді.

2

Додайте рисове борошно та перемішуйте до однорідної маси.

3

Додайте кокосову олію до суміші та ще раз добре вимішайте.

4

Насіння соняшника, кунжуту та льону додайте до рисової суміші та добре перемішайте до однорідності.

5

Викладіть масу на пергамент для випікання, розрівняйте лопаткою та накрийте ще одним листом пергаменту. Розкатайте масу товщиною 5-6 мм.

6

Зніміть верхній шар пергаменту, розріжте на невеликі порції та випікайте в розігрітій духовці до 160 градусів 20-25 хв.