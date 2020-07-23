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Рецепт холодного домашнього борщу -

2 год

10 порцій

38 ккал

0 / 5

Як приготувати холодний борщ/Смачно24

Рецепт холодного борщу з буряка готується зі зварених заздалегідь продуктів і подається холодним. Окрім буряків до його складу входять свіжі овочі та багато зелені. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

Для борщу

  • Вода

    2 л

  • Зелень (улюблена)

    1 за смаком

  • Картопля

    3 шт.

  • Лимон

    0,5 шт.

  • Огірок

    3 шт.

  • Буряк

    2 шт.

  • Сметана

    400 г

  • Сіль

    1 за смаком

  • Яйце

    6 шт.

Рецепт приготування

1

Помийте всі овочі та зелень, почистіть від шкірки та лушпиння.

2

Відваріть цілим буряк у воді протягом 30-40 хвилин. Варіть з відкритою кришкою, щоб буряк менше наситився характерним запахом. Відваріть картоплю в мундирі та яйця.

3

Буряковий відвар процідіть через кілька шарів марлі й остудіть. Замість бурякового відвару за бажанням можна використовувати м'ясний бульйон.

4

Остудіть зварені інгредієнти та почистіть від шкірки й шкаралупи. Дрібно поріжте та з'єднайте в окремій каструлі або мисці буряк, картоплю, яйця, огірки, зелень, посоліть. Додайте буряковий відвар, сік лимона, сметану й перемішайте. 

5

Поставте холодний борщ у холодильник на 20-30 хвилин. Подавайте охолодженим, за бажанням, посипте зверху зеленню.

Поради щодо приготування

Буряк для холодного борщу краще брати невеликого розміру, оскільки він має більш насичений смак.

Головний компонент холодного борщу, як і будь-якого супу – бульйон. До його приготування потрібно поставитися уважно, регулюємо пропорції інгредієнтів на власний смак.

Коренеплоди для холодного борщу краще запікати в духовці, а не варити. Вони виходять більш насиченими за смаком і не втрачають колір.

Для заправки борщу вибирайте хороший яблучний оцет.

Яйце – незмінний інгредієнт холодного борщу. Звичайно, виникає спокуса просто зварити яйця, але краще не лінуватися і приготувати яйця пашот, оскільки їх текстура ніжніше.

Після приготування холодного борщу необхідно дати йому настоятися в холодильнику 1-2 години.

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