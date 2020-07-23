Поради щодо приготування

Буряк для холодного борщу краще брати невеликого розміру, оскільки він має більш насичений смак.

Головний компонент холодного борщу, як і будь-якого супу – бульйон. До його приготування потрібно поставитися уважно, регулюємо пропорції інгредієнтів на власний смак.

Коренеплоди для холодного борщу краще запікати в духовці, а не варити. Вони виходять більш насиченими за смаком і не втрачають колір.

Для заправки борщу вибирайте хороший яблучний оцет.

Яйце – незмінний інгредієнт холодного борщу. Звичайно, виникає спокуса просто зварити яйця, але краще не лінуватися і приготувати яйця пашот, оскільки їх текстура ніжніше.

Після приготування холодного борщу необхідно дати йому настоятися в холодильнику 1-2 години.