Рецепт холодного домашнього борщу -
2 год
10 порцій
38 ккал
Як приготувати холодний борщ/Смачно24
Рецепт холодного борщу з буряка готується зі зварених заздалегідь продуктів і подається холодним. Окрім буряків до його складу входять свіжі овочі та багато зелені. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Вода
2 л
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Зелень (улюблена)
1 за смаком
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Картопля
3 шт.
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Лимон
0,5 шт.
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Огірок
3 шт.
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Буряк
2 шт.
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Сметана
400 г
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Сіль
1 за смаком
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Яйце
6 шт.
Рецепт приготування
1
Помийте всі овочі та зелень, почистіть від шкірки та лушпиння.
2
Відваріть цілим буряк у воді протягом 30-40 хвилин. Варіть з відкритою кришкою, щоб буряк менше наситився характерним запахом. Відваріть картоплю в мундирі та яйця.
3
Буряковий відвар процідіть через кілька шарів марлі й остудіть. Замість бурякового відвару за бажанням можна використовувати м'ясний бульйон.
4
Остудіть зварені інгредієнти та почистіть від шкірки й шкаралупи. Дрібно поріжте та з'єднайте в окремій каструлі або мисці буряк, картоплю, яйця, огірки, зелень, посоліть. Додайте буряковий відвар, сік лимона, сметану й перемішайте.
5
Поставте холодний борщ у холодильник на 20-30 хвилин. Подавайте охолодженим, за бажанням, посипте зверху зеленню.
Поради щодо приготування
Буряк для холодного борщу краще брати невеликого розміру, оскільки він має більш насичений смак.
Головний компонент холодного борщу, як і будь-якого супу – бульйон. До його приготування потрібно поставитися уважно, регулюємо пропорції інгредієнтів на власний смак.
Коренеплоди для холодного борщу краще запікати в духовці, а не варити. Вони виходять більш насиченими за смаком і не втрачають колір.
Для заправки борщу вибирайте хороший яблучний оцет.
Яйце – незмінний інгредієнт холодного борщу. Звичайно, виникає спокуса просто зварити яйця, але краще не лінуватися і приготувати яйця пашот, оскільки їх текстура ніжніше.
Після приготування холодного борщу необхідно дати йому настоятися в холодильнику 1-2 години.