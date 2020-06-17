Холодний чай – рецепт приготування в домашніх умовах

1

Закип'ятіть воду та залийте нею чорний чай. Дайте чаю настоятись та ретельно процідіть його через сито.

2

Помийте лимон, розріжте на дві половинки та з одної частини вичавіть сік й додайте до чаю. Додайте цукру та перемішайте.

3

Другу половинку лимона наріжте кільцями, покладіть до чаю та перемішайте. Охолодіть готовий чай у холодильнику. Перед подачею додайте лід. Смачного!