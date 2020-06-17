Холодний чай – рецепт приготування в домашніх умовах

Як приготувати холодний чай з лимоном: рецепт -
45 хв
8 порцій
189 ккал
Рецепт холодного чаю/Смачно24
Простий та смачний рецепт холодного чаю від Смачно 24 втамує спрагу у спекотний день. Лимон у рецепті сміло можна замінити на лайм або апельсин. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Вода
1 л
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Лід
за смаком
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Лимон
1 шт.
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Цукор
3 ст. л.
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Чорний чай
3-4 ч. л.
Рецепт приготування
1
Закип'ятіть воду та залийте нею чорний чай. Дайте чаю настоятись та ретельно процідіть його через сито.
2
Помийте лимон, розріжте на дві половинки та з одної частини вичавіть сік й додайте до чаю. Додайте цукру та перемішайте.
3
Другу половинку лимона наріжте кільцями, покладіть до чаю та перемішайте. Охолодіть готовий чай у холодильнику. Перед подачею додайте лід. Смачного!