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Смачно 24 Напої Літні напої Як приготувати холодний чай з лимоном: рецепт

Як приготувати холодний чай з лимоном: рецепт -

45 хв

8 порцій

189 ккал

0 / 5
Холодний чай – рецепт приготування в домашніх умовах

Рецепт холодного чаю/Смачно24

Простий та смачний рецепт холодного чаю від Смачно 24 втамує спрагу у спекотний день. Лимон у рецепті сміло можна замінити на лайм або апельсин. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для напою

  • Вода

    1 л

  • Лід

    за смаком

  • Лимон

    1 шт.

  • Цукор

    3 ст. л.

  • Чорний чай

    3-4 ч. л.

Рецепт приготування

1

Закип'ятіть воду та залийте нею чорний чай. Дайте чаю настоятись та ретельно процідіть його через сито.

2

Помийте лимон, розріжте на дві половинки та з одної частини вичавіть сік й додайте до чаю. Додайте цукру та перемішайте.

3

Другу половинку лимона наріжте кільцями, покладіть до чаю та перемішайте. Охолодіть готовий чай у холодильнику. Перед подачею додайте лід. Смачного!

Літні напої Напої

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