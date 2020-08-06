Домашній хот-дог – рецепт хот-дога з сосискою вдома

Як приготувати домашній хот-дог: смачний рецепт -
30 хв
2 порції
290 ккал
Рецепт хот-догу вдома/Смачно24
Швидкий рецепт приготування смачного домашнього хот-дога від Смачно 24! Ви з легкістю можете приготувати смаколик на перекус, або якщо організовуєте вечірку з друзями. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Булка
2 шт.
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Гірчиця
за смаком
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Кетчуп
за смаком
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Листя салату
за смаком
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Майонез
за смаком
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Помідор
1 шт.
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Сосиска
2 шт.
Рецепт приготування
1
Розріжте булку для хот-дога, намастіть її майонезом. На розігрітій сковорідці підсмажте сосиску з обох сторін, покладіть в булку.
2
Помийте свіже листя салату та вкладіть в булку. Наріжте помідори та цибулю кільцями і покладіть в хот-дог.
3
Полийте сосиску кетчупом і гірчицею за смаком. Смачного!