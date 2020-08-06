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Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Як приготувати домашній хот-дог: смачний рецепт

Як приготувати домашній хот-дог: смачний рецепт -

30 хв

2 порції

290 ккал

0 / 5
Домашній хот-дог – рецепт хот-дога з сосискою вдома

Рецепт хот-догу вдома/Смачно24

Швидкий рецепт приготування смачного домашнього хот-дога від Смачно 24! Ви з легкістю можете приготувати смаколик на перекус, або якщо організовуєте вечірку з друзями. Гайда готувати разом!

 

Інгредієнти

для страви

  • Булка

    2 шт.

  • Гірчиця

    за смаком

  • Кетчуп

    за смаком

  • Листя салату

    за смаком

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Майонез

    за смаком

  • Помідор

    1 шт.

  • Сосиска

    2 шт.

Рецепт приготування

1

Розріжте булку для хот-дога, намастіть її майонезом. На розігрітій сковорідці підсмажте сосиску з обох сторін, покладіть в булку. 

2

Помийте свіже листя салату та вкладіть в булку. Наріжте помідори та цибулю кільцями і покладіть в хот-дог.

3

Полийте сосиску кетчупом і гірчицею за смаком. Смачного!

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