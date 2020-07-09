Хичіни з сиром – рецепт балканських млинців з сиром вдома

Як приготувати хичіни: рецепт балканських млинців з сиром -
40 хв
6 порцій
181 ккал
Рецепт хичінів вдома/Смачно24
Хичіни можна готувати з різними начинками: з сиром, з м'ясом, солодкими джемами та шоколадними пастами.
Готові хичіни зазвичай складають гіркою та перемащують вершковим маслом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Зелень (улюблена)
20 г
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Кефір
250 мл
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Борошно пшеничне
400 г
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Вершкове масло
100 г
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Сода
1 ч. л.
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Сіль
1/2 ч. л.
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Твердий сир
200 г
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Часник
2 зубчики
Рецепт приготування
1
Змішайте кефір та соду в глибокій мисці та залишіть відпочити на 5 хвилин. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та вилийте кефір. Замішайте тісто та сформуйте з нього ковбаску. Розділіть тісто на 6 рівних частин.
2
Кожну частину тіста обваляйте в борошні та ретельно розкачайте скалкою в млинець. Загорніть заготовки з тіста у харчову плівку або покладіть у мішечок та дайте йому відпочити.
3
Натріть твердий сир на грубій тертці, додайте до нього нарізану зелень та вичавлений часник – перемішайте начинку.
4
Розкачайте млинець з тіста в коло, викладіть начинку та зберіть краї тіста по центру й зліпіть. Знову розкачайте млинець, але робіть це дуже обережно, щоб не порвати тісто та щоб не повилазила начинка.
5
Товщина млинця з начинкою повинна бути близько 4 мм, а в діаметрі – 20 см.
6
Обсмажте сформовані млинці на сухій сковорідці до золотистого кольору та подавайте до столу гарячими!