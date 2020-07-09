Хичіни з сиром – рецепт балканських млинців з сиром вдома

1

Змішайте кефір та соду в глибокій мисці та залишіть відпочити на 5 хвилин. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та вилийте кефір. Замішайте тісто та сформуйте з нього ковбаску. Розділіть тісто на 6 рівних частин.

2

Кожну частину тіста обваляйте в борошні та ретельно розкачайте скалкою в млинець. Загорніть заготовки з тіста у харчову плівку або покладіть у мішечок та дайте йому відпочити.

3

Натріть твердий сир на грубій тертці, додайте до нього нарізану зелень та вичавлений часник – перемішайте начинку.

4

Розкачайте млинець з тіста в коло, викладіть начинку та зберіть краї тіста по центру й зліпіть. Знову розкачайте млинець, але робіть це дуже обережно, щоб не порвати тісто та щоб не повилазила начинка.

5

Товщина млинця з начинкою повинна бути близько 4 мм, а в діаметрі – 20 см.

6

Обсмажте сформовані млинці на сухій сковорідці до золотистого кольору та подавайте до столу гарячими!