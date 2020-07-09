24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Інші Сніданки Як приготувати хичіни: рецепт балканських млинців з сиром

Як приготувати хичіни: рецепт балканських млинців з сиром -

40 хв

6 порцій

181 ккал

0 / 5
Хичіни з сиром – рецепт балканських млинців з сиром вдома

Рецепт хичінів вдома/Смачно24

 Хичіни можна готувати з різними начинками: з сиром, з м'ясом, солодкими джемами та шоколадними пастами.

Готові хичіни зазвичай складають гіркою та перемащують вершковим маслом. Гайда готувати разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для страви

  • Зелень (улюблена)

    20 г

  • Кефір

    250 мл

  • Борошно пшеничне

    400 г

  • Вершкове масло

    100 г

  • Сода

    1 ч. л.

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Твердий сир

    200 г

  • Часник

    2 зубчики

Рецепт приготування

1

Змішайте кефір та соду в глибокій мисці та залишіть відпочити на 5 хвилин. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додайте до борошна сіль та вилийте кефір. Замішайте тісто та сформуйте з нього ковбаску. Розділіть тісто на 6 рівних частин.

2

Кожну частину тіста обваляйте в борошні та ретельно розкачайте скалкою в млинець. Загорніть заготовки з тіста у харчову плівку або покладіть у мішечок та дайте йому відпочити.

3

Натріть твердий сир на грубій тертці, додайте до нього нарізану зелень та вичавлений часник – перемішайте начинку.

4

Розкачайте млинець з тіста в коло, викладіть начинку та зберіть краї тіста по центру й зліпіть. Знову розкачайте млинець, але робіть це дуже обережно, щоб не порвати тісто та щоб не повилазила начинка.

5

Товщина млинця з начинкою повинна бути близько 4 мм, а в діаметрі – 20 см.

6

Обсмажте сформовані млинці на сухій сковорідці до золотистого кольору та подавайте до столу гарячими!

Сніданки Інші

Схожі рецепти

Як правильно варити круглий рис: рецепт

Як зварити рис таким, щоб він смакував кожному? Ми підготували для вас покрокову інструкцію приготування

45 хв

3 порції

Другі страви

Як правильно варити довгозернистий рис: покроковий рецепт

Секрети правильного приготування ідеального гарніру з довгозернистого рису

45 хв

3 порції

Другі страви

Спагеті з кабачків: смачний домашній рецепт

Як приготувати спагеті з кабачків для легкої вечері

35 хв

8 порцій

Італійська

Теплий салат з гарбузом і грушею: простий рецепт

Цікавий рецепт з гарбуза, який здивує ваших близьких та збереже фігуру

25 хв

4 порції

Теплі салати

Новини кулінарії

Прості салати з зеленої цибулі: недорогі рецепти

Вітамінні салати

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Святкові салати з буряка: смачні і недорогі рецепти

Вітамінні салати

Смачні салати з редиски: вітамінні рецепти

Вітамінні салати

Швидкі та корисні салати з полуниці: рецепти на будь-який смак

Вітамінні салати

Останні рецепти

Рецепт салату з огірків на зиму по-корейськи Смачний консервований салат з огірків по-корейськи на зиму

2 год

12 порцій

Консервація
Запіканка з цвітної капусти та часнику: швидкий рецепт Покрокове приготування смачної запіканки з цвітної капусти та часнику вдома

30 хв

4 порції

Другі страви
Смачний рецепт домашніх сирників з тертим яблуком Покрокове приготування сирників з тертим яблуком вдома

35 хв

2 порції

Українська