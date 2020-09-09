Кіш Лорен з грибами – рецепт відкритого пирога з печерицями

1

Ретельно натріть твердий сир на грубій тертці.

2

Почистіть гриби від шкірки та наріжте їх скибочками. Цибулю почистіть та наріжте півкільцями.

3

На розігрітій сковорідці з олією підсмажте невеличкі шматочки бекону до золотистої скоринки. Додаємо до бекону гриби та цибулю – обсмажуємо 5-7 хвилин.

4

Для приготування тіста перетріть руками вершкове масло з борошном та сіллю в крихту. Додайте до суміші воду та замісіть еластичне тісто.

5

Деко для випікання Кіш Лорену змастіть вершковим маслом. Розкачайте тісто в пласт та викладіть на деко. Зробіть у тісті отвори виделкою. Тісто в деко поставте в холодильник на 30 хвилин.

6

У глибокій мисці збиваємо до однорідної маси яйця, вливаємо вершки та знову збиваємо.

7

Додаємо начинку до яєчної маси та перемішуємо. Солимо та перчимо за смаком.

8

Виливаємо начинку на тісто, посипаємо тертим сиром та випікаємо Кіш Лорен в духовці при температурі 180 градусів 40-50 хвилин.

9

Готовий пиріг дістаємо з духовки та даємо йому охолонути 10 хвилин. Смачного!