Кіш Лорен з грибами – рецепт відкритого пирога з печерицями

Як приготувати Кіш Лорен з грибами: рецепт з печерицями -
3 год
8 порцій
350 ккал
Рецепт Кіш Лорену з грибами/Смачно24
Надзвичайно смачна страва французької кухні – Кіш Лорен. Традиційно відкритий пиріг готують з куркою або шпинатом. Проте, сьогодні Смачно 24 підготував для вас рецепт з грибами та беконом. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
-
Бекон
150 г
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Вода
4-5 ст. л.
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Гриби
500 г
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
для смаження
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Мелений чорний перець
за смаком
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Борошно пшеничне
250 г
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Вершки 26%
200 мл
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Вершкове масло
120 г
-
Сіль
1/2 ч. л.
-
Твердий сир
50-70 г
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Яйце
4-5 шт.
Рецепт приготування
1
Ретельно натріть твердий сир на грубій тертці.
2
Почистіть гриби від шкірки та наріжте їх скибочками. Цибулю почистіть та наріжте півкільцями.
3
На розігрітій сковорідці з олією підсмажте невеличкі шматочки бекону до золотистої скоринки. Додаємо до бекону гриби та цибулю – обсмажуємо 5-7 хвилин.
4
Для приготування тіста перетріть руками вершкове масло з борошном та сіллю в крихту. Додайте до суміші воду та замісіть еластичне тісто.
5
Деко для випікання Кіш Лорену змастіть вершковим маслом. Розкачайте тісто в пласт та викладіть на деко. Зробіть у тісті отвори виделкою. Тісто в деко поставте в холодильник на 30 хвилин.
6
У глибокій мисці збиваємо до однорідної маси яйця, вливаємо вершки та знову збиваємо.
7
Додаємо начинку до яєчної маси та перемішуємо. Солимо та перчимо за смаком.
8
Виливаємо начинку на тісто, посипаємо тертим сиром та випікаємо Кіш Лорен в духовці при температурі 180 градусів 40-50 хвилин.
9
Готовий пиріг дістаємо з духовки та даємо йому охолонути 10 хвилин. Смачного!