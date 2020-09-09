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Смачно 24 Кухні світу Французька кухня Як приготувати Кіш Лорен з грибами: рецепт з печерицями

Як приготувати Кіш Лорен з грибами: рецепт з печерицями -

3 год

8 порцій

350 ккал

0 / 5
Кіш Лорен з грибами – рецепт відкритого пирога з печерицями

Рецепт Кіш Лорену з грибами/Смачно24

Надзвичайно смачна страва французької кухні – Кіш Лорен. Традиційно відкритий пиріг готують з куркою або шпинатом. Проте, сьогодні Смачно 24 підготував для вас рецепт з грибами та беконом. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для страви

  • Бекон

    150 г

  • Вода

    4-5 ст. л.

  • Гриби

    500 г

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    для смаження

  • Мелений чорний перець

    за смаком

  • Борошно пшеничне

    250 г

  • Вершки 26%

    200 мл

  • Вершкове масло

    120 г

  • Сіль

    1/2 ч. л.

  • Твердий сир

    50-70 г

  • Яйце

    4-5 шт.

Рецепт приготування

1

Ретельно натріть твердий сир на грубій тертці.

2

Почистіть гриби від шкірки та наріжте їх скибочками. Цибулю почистіть та наріжте півкільцями.

3

На розігрітій сковорідці з олією підсмажте невеличкі шматочки бекону до золотистої скоринки. Додаємо до бекону гриби та цибулю – обсмажуємо 5-7 хвилин.

4

Для приготування тіста перетріть руками вершкове масло з борошном та сіллю в крихту. Додайте до суміші воду та замісіть еластичне тісто. 

5

Деко для випікання Кіш Лорену змастіть вершковим маслом. Розкачайте тісто в пласт та викладіть на деко. Зробіть у тісті отвори виделкою. Тісто в деко поставте в холодильник на 30 хвилин.

6

У глибокій мисці збиваємо до однорідної маси яйця, вливаємо вершки та знову збиваємо.

7

Додаємо начинку до яєчної маси та перемішуємо. Солимо та перчимо за смаком.

8

Виливаємо начинку на тісто, посипаємо тертим сиром та випікаємо Кіш Лорен в духовці при температурі 180 градусів 40-50 хвилин.

9

Готовий пиріг дістаємо з духовки та даємо йому охолонути 10 хвилин. Смачного!

Французька кухня Кухні світу

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