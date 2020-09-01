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Смачно 24 Перші страви Крем-супи Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день

Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день -

50 хв

7 порцій

42 ккал

0 / 5

Вже багато років поспіль утримується на піку популярності крем-суп з гарбуза. Класичний рецепт має головну перевагу – складається з доступного кожній родині набору продуктів. Суп виходить дуже ніжним, має чудову консистенцію.

Інгредієнти

Для супу

  • Вода

    400 мл

  • Картопля

    4 шт.

  • Цибуля ріпчаста

    1 шт.

  • Олія соняшникова

    1 ст. л.

  • Молоко

    300 мл

  • Мелений імбир

    1 ч. л.

  • Мелений чорний перець

    1 за смаком

  • Сіль

    1 за смаком

  • Гарбуз

    1 кг

Рецепт приготування

1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Викладіть на деко та запечіть до м'якості. 

2

У глибокій сковорідці підсмажте порізану цибулю. Додайте порізану картоплю та залийте окропом так, щоб він покривав овочі. Тушкуйте так до готовності овочів. 

3

У каструлю викладіть запечений гарбуз та картоплю з цибулею. Додайте половину води, в якій тушкувалась картопля. Збийте блендером до однорідності.

4

Додайте гаряче молоко, перемішайте та доведіть до кипіння. Проваріть ще 5-10 хвилин. Додайте спеції та сіль за смаком. 

5

Подавайте суп із грінками та гарбузовим насінням, або з вершками та зеленню. 

Поради щодо приготування

Обов’язково дайте крем-супу настоятися, тоді ця перша страва стане ще смачнішою та ароматнішою.

Перші страви Крем-супи Овочеві супи

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