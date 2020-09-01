Класичний крем-суп з гарбуза: рецепт на кожен день -
50 хв
7 порцій
42 ккал
Вже багато років поспіль утримується на піку популярності крем-суп з гарбуза. Класичний рецепт має головну перевагу – складається з доступного кожній родині набору продуктів. Суп виходить дуже ніжним, має чудову консистенцію.
Інгредієнти
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Вода
400 мл
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Картопля
4 шт.
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Цибуля ріпчаста
1 шт.
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Олія соняшникова
1 ст. л.
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Молоко
300 мл
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Мелений імбир
1 ч. л.
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Мелений чорний перець
1 за смаком
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Сіль
1 за смаком
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Гарбуз
1 кг
Рецепт приготування
1
Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Викладіть на деко та запечіть до м'якості.
2
У глибокій сковорідці підсмажте порізану цибулю. Додайте порізану картоплю та залийте окропом так, щоб він покривав овочі. Тушкуйте так до готовності овочів.
3
У каструлю викладіть запечений гарбуз та картоплю з цибулею. Додайте половину води, в якій тушкувалась картопля. Збийте блендером до однорідності.
4
Додайте гаряче молоко, перемішайте та доведіть до кипіння. Проваріть ще 5-10 хвилин. Додайте спеції та сіль за смаком.
5
Подавайте суп із грінками та гарбузовим насінням, або з вершками та зеленню.
Поради щодо приготування
Обов’язково дайте крем-супу настоятися, тоді ця перша страва стане ще смачнішою та ароматнішою.