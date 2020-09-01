1

Гарбуз очистіть від шкірки, насіння та серцевини. Викладіть на деко та запечіть до м'якості.

2

У глибокій сковорідці підсмажте порізану цибулю. Додайте порізану картоплю та залийте окропом так, щоб він покривав овочі. Тушкуйте так до готовності овочів.

3

У каструлю викладіть запечений гарбуз та картоплю з цибулею. Додайте половину води, в якій тушкувалась картопля. Збийте блендером до однорідності.

4

Додайте гаряче молоко, перемішайте та доведіть до кипіння. Проваріть ще 5-10 хвилин. Додайте спеції та сіль за смаком.

5

Подавайте суп із грінками та гарбузовим насінням, або з вершками та зеленню.