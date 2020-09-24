1

Літрові банки необхідно помити, після чого простерилізувати. Кришки обдати окропом.

2

Зубчики часнику очистити, помити під проточною водою зелень і нарізати листя хрону. Всі інгредієнти потрібно розділити на три банки та викласти на дно.

3

Кабачки помийте, відріжте хвостики, після чого наріжте невеликими кружальцями. Якщо кабачки дуже великі, то кружечки поріжте ще навпіл.

4

Викладіть кабачки в банки на зелень. Овочі потрібно викладати шарами дуже щільно.

5

В каструлі доведіть воду до кипіння і залийте окропом банки з кабачками. Накрийте банки рушником і залишіть їх на 20 хвилин. Потім воду злийте назад в каструлю.

6

До води додайте сіль, доведіть до кипіння, потім додайте оцет та залишіть на плиті ще 1-2 хвилини. Цим розсолом знову залийте банки з кабачками. Після цього банки можна закривати.

7

Поставте банки в темне місце, переверніть та обгорніть ковдрою. Після повного вистигання банки можна переносити в комору або погріб.