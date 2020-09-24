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Класичний рецепт консервованих кабачків на зиму -

2 год

3 порції

85 ккал

0 / 5

Рецепт з кабачків/Смачно24

Хрусткі консервовані кабачки – відмінний спосіб зберегти літній овоч аж до зими. Такі кабачки можна подавати як окрему страву, або ж готувати з них закуски та навіть салати.

Ми підготували для вас простий рецепт консервації кабачків на зиму. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для консервації

  • Запашний перець горошком

    15 шт.

  • Кабачок

    8-10 шт.

  • Лавровий лист

    3 шт.

  • Листки вишні

    3 шт.

  • Листки смородини

    3 шт.

  • Листя хрону

    за смаком

  • Листки яблуні

    3 шт.

  • Цукор

    5 ст. л.

  • Сіль

    4 ст. л.

  • Кріп (суцвіття)

    за смаком

  • Оцет

    100 мл

  • Часник

    6 зубчиків

Рецепт приготування

1

Літрові банки необхідно помити, після чого простерилізувати. Кришки обдати окропом.

2

Зубчики часнику очистити, помити під проточною водою зелень і нарізати листя хрону. Всі інгредієнти потрібно розділити на три банки та викласти на дно.

3

Кабачки помийте, відріжте хвостики, після чого наріжте невеликими кружальцями. Якщо кабачки дуже великі, то кружечки поріжте ще навпіл.

4

Викладіть кабачки в банки на зелень. Овочі потрібно викладати шарами дуже щільно.

5

В каструлі доведіть воду до кипіння і залийте окропом банки з кабачками. Накрийте банки рушником і залишіть їх на 20 хвилин. Потім воду злийте назад в каструлю.

6

До води додайте сіль, доведіть до кипіння, потім додайте оцет та залишіть на плиті ще 1-2 хвилини. Цим розсолом знову залийте банки з кабачками. Після цього банки можна закривати.

7

Поставте банки в темне місце, переверніть та обгорніть ковдрою. Після повного вистигання банки можна переносити в комору або погріб.

Овочеві закуски Консервація Закуски

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