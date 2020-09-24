Класичний рецепт консервованих кабачків на зиму -
2 год
3 порції
85 ккал
Рецепт з кабачків/Смачно24
Хрусткі консервовані кабачки – відмінний спосіб зберегти літній овоч аж до зими. Такі кабачки можна подавати як окрему страву, або ж готувати з них закуски та навіть салати.
Ми підготували для вас простий рецепт консервації кабачків на зиму. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Запашний перець горошком
15 шт.
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Кабачок
8-10 шт.
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Лавровий лист
3 шт.
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Листки вишні
3 шт.
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Листки смородини
3 шт.
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Листя хрону
за смаком
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Листки яблуні
3 шт.
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Цукор
5 ст. л.
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Сіль
4 ст. л.
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Кріп (суцвіття)
за смаком
-
Оцет
100 мл
-
Часник
6 зубчиків
Рецепт приготування
1
Літрові банки необхідно помити, після чого простерилізувати. Кришки обдати окропом.
2
Зубчики часнику очистити, помити під проточною водою зелень і нарізати листя хрону. Всі інгредієнти потрібно розділити на три банки та викласти на дно.
3
Кабачки помийте, відріжте хвостики, після чого наріжте невеликими кружальцями. Якщо кабачки дуже великі, то кружечки поріжте ще навпіл.
4
Викладіть кабачки в банки на зелень. Овочі потрібно викладати шарами дуже щільно.
5
В каструлі доведіть воду до кипіння і залийте окропом банки з кабачками. Накрийте банки рушником і залишіть їх на 20 хвилин. Потім воду злийте назад в каструлю.
6
До води додайте сіль, доведіть до кипіння, потім додайте оцет та залишіть на плиті ще 1-2 хвилини. Цим розсолом знову залийте банки з кабачками. Після цього банки можна закривати.
7
Поставте банки в темне місце, переверніть та обгорніть ковдрою. Після повного вистигання банки можна переносити в комору або погріб.