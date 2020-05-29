Класичний рецепт зефіру -
1 год
8 порцій
390 ккал
Як приготувати зефір/Смачно24
Вибір зефіру різних сортів і смаків на полицях магазинів величезний, але ми ніколи не можемо знати, з чого саме цей зефір приготований. Особливо це небезпечно, якщо ними смакують діти. Але приготувати зефір можна в домашніх умовах – рецепти дуже прості, а інгредієнти доступні кожному.
Інгредієнти
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Желатин
60 г
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Лимонна кислота
1 ч. л.
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Цукор
1 кг
-
Сода
1/2 ч. л.
Рецепт приготування
1
Спочатку потрібно приготувати сироп – в каструлю викладіть цукор та залийте його склянкою холодної води. Поставте каструлю на середній вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.
2
Замочіть желатин так, як вказано на пакуванні. Як закипить сироп – зніміть його з вогню та додайте желатин, при цьому мішайте суміш до повного розчинення желатину.
3
Після розчинення желатину збийте міксером на середній швидкості суміш. Збивайте 5 хвилин, зробіть перерву на 1-2 хвилини, та ще раз збивайте 5 хвилин.
4
Додайте в суміш лимонну кислоту, соду та збивайте ще протягом 10 хвилин. Далі дайте зефірній масі настоятися протягом 20 хвилин.
5
Візьміть кілька дерев'яних дощечок та злегка змочіть їх водою. Після цього викладіть на них зефірну масу у вигляді зефіру (найкраще це робити за допомогою кондитерського мішка). Але можна й просто викласти у вигляді невеликих коржів. Після повного вистигання зніміть зефір з дощечок за допомогою ножа.
Поради щодо приготування
Залежно від рецепта зефір застигає від 1 до 5 годин при кімнатній температурі. Потім зефір необхідно підсушити (знову ж при кімнатній температурі) ще близько доби. Так утворюється тонка скориночка.
Щоб зефір тримав форму, маса повинна бути добре збита, як звичайний білковий крем. Це забере у вас більше часу, але результат того вартий!
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