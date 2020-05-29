1

Спочатку потрібно приготувати сироп – в каструлю викладіть цукор та залийте його склянкою холодної води. Поставте каструлю на середній вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

2

Замочіть желатин так, як вказано на пакуванні. Як закипить сироп – зніміть його з вогню та додайте желатин, при цьому мішайте суміш до повного розчинення желатину.

3

Після розчинення желатину збийте міксером на середній швидкості суміш. Збивайте 5 хвилин, зробіть перерву на 1-2 хвилини, та ще раз збивайте 5 хвилин.

4

Додайте в суміш лимонну кислоту, соду та збивайте ще протягом 10 хвилин. Далі дайте зефірній масі настоятися протягом 20 хвилин.

5

Візьміть кілька дерев'яних дощечок та злегка змочіть їх водою. Після цього викладіть на них зефірну масу у вигляді зефіру (найкраще це робити за допомогою кондитерського мішка). Але можна й просто викласти у вигляді невеликих коржів. Після повного вистигання зніміть зефір з дощечок за допомогою ножа.