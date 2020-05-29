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Смачно 24 Десерти Зефір Класичний рецепт зефіру

Класичний рецепт зефіру -

1 год

8 порцій

390 ккал

0 / 5

Як приготувати зефір/Смачно24

Вибір зефіру різних сортів і смаків на полицях магазинів величезний, але ми ніколи не можемо знати, з чого саме цей зефір приготований. Особливо це небезпечно, якщо ними смакують діти. Але приготувати зефір можна в домашніх умовах – рецепти дуже прості, а інгредієнти доступні кожному.

Інгредієнти

для зефіру

  • Желатин

    60 г

  • Лимонна кислота

    1 ч. л.

  • Цукор

    1 кг

  • Сода

    1/2 ч. л.

Рецепт приготування

1

Спочатку потрібно приготувати сироп – в каструлю викладіть цукор та залийте його склянкою холодної води. Поставте каструлю на середній вогонь. Доведіть до кипіння, постійно помішуючи.

2

Замочіть желатин так, як вказано на пакуванні. Як закипить сироп – зніміть його з вогню та додайте желатин, при цьому мішайте суміш до повного розчинення желатину.

3

Після розчинення желатину збийте міксером на середній швидкості суміш. Збивайте 5 хвилин, зробіть перерву на 1-2 хвилини, та ще раз збивайте 5 хвилин.

4

Додайте в суміш лимонну кислоту, соду та збивайте ще протягом 10 хвилин. Далі дайте зефірній масі настоятися протягом 20 хвилин.

5

Візьміть кілька дерев'яних дощечок та злегка змочіть їх водою. Після цього викладіть на них зефірну масу у вигляді зефіру (найкраще це робити за допомогою кондитерського мішка). Але можна й просто викласти у вигляді невеликих коржів. Після повного вистигання зніміть зефір з дощечок за допомогою ножа.

Поради щодо приготування

Залежно від рецепта зефір застигає від 1 до 5 годин при кімнатній температурі. Потім зефір необхідно підсушити (знову ж при кімнатній температурі) ще близько доби. Так утворюється тонка скориночка.

Щоб зефір тримав форму, маса повинна бути добре збита, як звичайний білковий крем. Це забере у вас більше часу, але результат того вартий!

Зефір Десерти

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