24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Кухні світу Американська кухня Класичний шоколадний брауні: рецепт

Класичний шоколадний брауні: рецепт -

1 год 10 хв

6 порцій

225 ккал

0 / 5

Готовий шоколадний брауні має бути пружнім зверху та трохи глевким всередині. Брауні – це відразу і шоколадний торт, і печиво, і кекс: все залежить від рецепту. Взагалі, в кулінарії прийнято вважати, що це шоколадне тістечко з характерним коричневим кольором (від англ. brown – коричневий).

Вважається, що вперше його приготували в Чикаго в 1983 році в готелі Palmer, де досі його печуть за стародавнім рецептом: з вологою серединкою і абрикосовою глазур’ю.

Брауні – це простий, але в той же час вишуканий десерт, який вам обов’язково сподобається.

Інгредієнти

для Брауні
  • Какао

    80 г

  • Борошно пшеничне

    65 г

  • Розпушувач

    1 ч. л.

  • Цукор

    300 г

  • Вершкове масло

    200 г

  • Чорний шоколад

    200 г

  • Яйце

    3 шт.

Рецепт приготування

1

На водяній бані розтопіть масло та чорний шоколад. Візьміть 150 г шоколаду, ще 50 г відкладіть. Його можна додати в тісто безпосередньо перед випіканням.

2

У глибокій мисці змішайте сухі інгредієнти – муку, цукор, какао та розпушувач. Муку та какао краще просіяти, щоб не було грудочок.

3

Додайте до сухих інгредієнтів розтоплений шоколад та добре вимішайте. Додавате по одному яйцю в тісто та перемішуйте до однорідної маси. Додайте 50 г подрібненого шоколаду, який розтане при випіканні. За бажанням можете додати білий шоколад.

4

Вистеліть форму пергаментом. Якщо боїтесь, що ваш десерт пригорить – змажте пергамент або форму олією. Класичний брауні випікається у прямокутній формі, потім його нарізають на менші прямокутні шматочки. Але його можна випікати і в круглій формі, тоді брауні буде більше нагадувати шоколадний кекс.

5

Випікайте 30-35 хвилин при 180 градусах. Попередньо розігрійте духовку.

6

Подавайте брауні, посипавши зверху пудрою або натертим шоколадом.

Поради щодо приготування

Всі продукти мають бути кімнатної температури.

Масло та яйця краще дістати з холодильника за годину до приготування.

А шоколад беріть із найбільшим вмістом какао маси – від 80%.

За бажанням можна додати білий шоколад або горішки.

Американська кухня Кухні світу Солодка випічка Десерти

Схожі рецепти

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Рецепти корисних перекусів на роботу

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Найсмачніші маринади для шашлику: швидкі рецепти

Цікаві підбірки

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Останні рецепти

Рецепт домашнього повидла з яблук на зиму Покрокове приготування яблучного повидла

4 год

2 порції

Консервація
Кабачкова ікра: рецепт смачної закуски Домашня кабачкова ікра на зиму згодиться і як самостійна страва з хлібом, і як додаток до різних гарнірів

1 год 30 хв

7 порцій

Консервація
Як приготувати мариновані огірки на літрову банку: рецепт Покрокове приготування маринованих огірків

8 год

1 порція

Овочеві закуски