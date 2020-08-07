1

Готуємо тісто для Наполеона. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Холодне вершкове масло натріть на тертці та додайте до борошна – вимішайте.

2

У окремій мисці змішайте сметану, яйце, соду – перемішуємо. Вливаємо суміш до борошна з маслом та замішуємо еластичне та однорідне тісто.

3

Розділіть тісто на 11 рівних частин, кожну з них обгорніть у харчову плівку та залишіть у холодильнику на 2 години.

4

Діставайте з холодильника по одній частині тіста для торта та розкачуйте її в тоненький пласт. Сформуйте коло формою для випікання (діаметр форми 22 см). Зайве тісто зріжте та відкладіть.

5

Випікайте корж у розігрітій духовці до 180 градусів 5-6 хвилин. Так само формуємо і решту коржів для торта Наполеон. З обрізаних шматочків тіста, що залишилось, формуємо корж та випікаємо. З нього ми будемо робити крихту для декору торта.

6

Готуємо крем для торта Наполеон. Вилийте молоко у глибоку каструлю та прогрійте до пари. З’єднайте яйця та з цукром в окремій мисці, перемішайте та додайте борошно й крохмаль – знову перемішайте до однорідної консистенції.

7

1/3 молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте та додайте до решти молока в каструлі. Заварюйте крем для торта постійно помішуючи його, дайте закипіти. Після 30 секунд кипіння (не забувайте постійно помішувати крем) зніміть крем з вогню.

8

Перелийте крем в миску, додайте насіння ванілі або ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте його до однорідності.

9

Формуємо торт Наполеон. Візьміть круглу форму діаметром 22 см, застеліть дно пергаментом для випікання та викладіть перший корж. Змастіть корж 3 столовими ложками крему та викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів промащених кремом.

10

Останній корж подрібніть в грубу крихту та посипте частиною верх торта Наполеон. Іншу частину крихти залишіть для декору бортів торта.

11

Залишіть готовий торт Наполеон на кілька годин в кухні при кімнатній температурі.

12

Перекладіть торт в холодильник на 5-6 годин.

13

Зніміть форму з торта та присипте крихтою борти Наполеона. Смачного!