24 КАНАЛ ТЕХНО LIFESTYLE ЗДОРОВ’Я СПОРТ ДИЗАЙН Афіша Інвестиції AUTO ОСВІТА LIKAR ПОКЕР
Смачно 24 Випічка Торти Рецепт класичного торту Наполеон від Лізи Глінської

Рецепт класичного торту Наполеон від Лізи Глінської -

4 год 20 хв

8 порцій

409 ккал

0 / 5
Рецепт класичного торту Наполеон від Лізи Глінської

Як приготувати торт Наполеон/Смачно24

Талановита майстриня Єлизавета Глінська поділилась рецептом класичного торта Наполеон. Його ніжний смак закохає вас з першого шматочка. Гайда готувати торт Наполеон разом зі Смачно 24 за рецептом Єлизавети Глінської!

Рецепт приготування Наполеону з відео:

 

 

Інгредієнти

для тіста

  • Борошно пшеничне

    500 г

  • Вершкове масло

    200 г

  • Сметана

    200 г

  • Сода

    7 г

  • Сіль

    1 г

  • Яйце

    50 г

для крему

  • Молоко

    1 л

  • Борошно пшеничне

    40 г

  • Цукор

    200 г

  • Вершкове масло

    200 г

  • Стручок ванілі

    за смаком

  • Яйце

    250 г

  • Кукурудзяний крохмаль

    40 г

Рецепт приготування

1

Готуємо тісто для Наполеона. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Холодне вершкове масло натріть на тертці та додайте до борошна – вимішайте.

2

У окремій мисці змішайте сметану, яйце, соду – перемішуємо. Вливаємо суміш до борошна з маслом та замішуємо еластичне та однорідне тісто.

3

Розділіть тісто на 11 рівних частин, кожну з них обгорніть у харчову плівку та залишіть у холодильнику на 2 години.

4

Діставайте з холодильника по одній частині тіста для торта та розкачуйте її в тоненький пласт. Сформуйте коло формою для випікання (діаметр форми 22 см). Зайве тісто зріжте та відкладіть.

5

Випікайте корж у розігрітій духовці до 180 градусів 5-6 хвилин. Так само формуємо і решту коржів для торта Наполеон. З обрізаних шматочків тіста, що залишилось, формуємо корж та випікаємо. З нього ми будемо робити крихту для декору торта. 

6

Готуємо крем для торта Наполеон. Вилийте молоко у глибоку каструлю та прогрійте до пари. З’єднайте яйця та з цукром в окремій мисці, перемішайте та додайте борошно й крохмаль – знову перемішайте до однорідної консистенції.

7

1/3 молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте та додайте до решти молока в каструлі. Заварюйте крем для торта постійно помішуючи його, дайте закипіти. Після 30 секунд кипіння (не забувайте постійно помішувати крем) зніміть крем з вогню.

8

Перелийте крем в миску, додайте насіння ванілі або ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте його до однорідності.

9

Формуємо торт Наполеон. Візьміть круглу форму діаметром 22 см, застеліть дно пергаментом для випікання та викладіть перший корж. Змастіть корж 3 столовими ложками крему та викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів промащених кремом.

10

Останній корж подрібніть в грубу крихту та посипте частиною верх торта Наполеон. Іншу частину крихти залишіть для декору бортів торта.

11

Залишіть готовий торт Наполеон на кілька годин в кухні при кімнатній температурі. 

12

Перекладіть торт в холодильник на 5-6 годин.

13

Зніміть форму з торта та присипте крихтою борти Наполеона. Смачного!

Торти Солодка випічка Ліза Глінська Крем для торта Десерти Авторські рецепти Випічка

Схожі рецепти

Класичні сирники: покроковий десерт

Як зробити смачні сирники за класичним рецептом самостійно

1 год

3 порції

Сирники

Класичні млинці на молоці: покроковий рецепт

Як приготувати класичні млинці на молоці та які є секрети приготування цієї страви?

40 хв

6 порцій

Українська

Дієтичні сирники: смачний рецепт

Як приготувати смачні, але дієтичні сирники: готуємо разом

40 хв

3 порції

Сирники

Солоні сирники з картоплею: смачний рецепт

Незвичний та цікавий рецепт солоних сирників для всієї родини

40 хв

3 порції

Сирники

Новини кулінарії

Смачні рецепти з мікрогріном: салати з пророщених зерен

Вітамінні салати

Як обрати стиглу диню: корисні поради

Про продукт

Стартували зйомки нового сезону Мастер Шеф 10: відомі імена суддів

Ектор Хіменес-Браво

Що приготувати на обід з картоплі: смачні рецепти

Цікаві підбірки

Види листових салатів та все, що вам потрібно знати про них

Цікаві підбірки

Що приготувати з груші: смачні рецепти солодкої випічки

Цікаві підбірки

Останні рецепти

Веганські млинці: смачний рецепт Покрокове приготування веганських млинців

30 хв

4 порції

Без глютену
Варення зі слив із шоколадом Це варення зі слив сподобається всім любителям шоколаду

2 год 20 хв

5 порцій

Варення зі слив
Смачний кекс на кефірі: домашній рецепт Швидкий рецепт домашнього кексу на кефірі з покроковою інструкцією

55 хв

12 порцій

Кекси