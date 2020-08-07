Рецепт класичного торту Наполеон від Лізи Глінської -
4 год 20 хв
8 порцій
409 ккал
Як приготувати торт Наполеон/Смачно24
Талановита майстриня Єлизавета Глінська поділилась рецептом класичного торта Наполеон. Його ніжний смак закохає вас з першого шматочка. Гайда готувати торт Наполеон разом зі Смачно 24 за рецептом Єлизавети Глінської!
Рецепт приготування Наполеону з відео:
Інгредієнти
-
Борошно пшеничне
500 г
-
Вершкове масло
200 г
-
Сметана
200 г
-
Сода
7 г
-
Сіль
1 г
-
Яйце
50 г
-
Молоко
1 л
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Борошно пшеничне
40 г
-
Цукор
200 г
-
Вершкове масло
200 г
-
Стручок ванілі
за смаком
-
Яйце
250 г
-
Кукурудзяний крохмаль
40 г
Рецепт приготування
1
Готуємо тісто для Наполеона. Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Холодне вершкове масло натріть на тертці та додайте до борошна – вимішайте.
2
У окремій мисці змішайте сметану, яйце, соду – перемішуємо. Вливаємо суміш до борошна з маслом та замішуємо еластичне та однорідне тісто.
3
Розділіть тісто на 11 рівних частин, кожну з них обгорніть у харчову плівку та залишіть у холодильнику на 2 години.
4
Діставайте з холодильника по одній частині тіста для торта та розкачуйте її в тоненький пласт. Сформуйте коло формою для випікання (діаметр форми 22 см). Зайве тісто зріжте та відкладіть.
5
Випікайте корж у розігрітій духовці до 180 градусів 5-6 хвилин. Так само формуємо і решту коржів для торта Наполеон. З обрізаних шматочків тіста, що залишилось, формуємо корж та випікаємо. З нього ми будемо робити крихту для декору торта.
6
Готуємо крем для торта Наполеон. Вилийте молоко у глибоку каструлю та прогрійте до пари. З’єднайте яйця та з цукром в окремій мисці, перемішайте та додайте борошно й крохмаль – знову перемішайте до однорідної консистенції.
7
1/3 молока влийте до суміші з яєць і борошна, перемішайте та додайте до решти молока в каструлі. Заварюйте крем для торта постійно помішуючи його, дайте закипіти. Після 30 секунд кипіння (не забувайте постійно помішувати крем) зніміть крем з вогню.
8
Перелийте крем в миску, додайте насіння ванілі або ванільний цукор, холодні кубики вершкового масла та вимішайте його до однорідності.
9
Формуємо торт Наполеон. Візьміть круглу форму діаметром 22 см, застеліть дно пергаментом для випікання та викладіть перший корж. Змастіть корж 3 столовими ложками крему та викладіть на нього наступний корж. Знову змастіть кремом і викладіть наступний корж. Таким чином сформуйте торт з 10 коржів промащених кремом.
10
Останній корж подрібніть в грубу крихту та посипте частиною верх торта Наполеон. Іншу частину крихти залишіть для декору бортів торта.
11
Залишіть готовий торт Наполеон на кілька годин в кухні при кімнатній температурі.
12
Перекладіть торт в холодильник на 5-6 годин.
13
Зніміть форму з торта та присипте крихтою борти Наполеона. Смачного!