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Смачно 24 Десерти Солодка випічка Кокосове печиво від Лізи Глінської: рецепт

Кокосове печиво від Лізи Глінської: рецепт -

1 год 20 хв

4 порції

450 ккал

0 / 5

Надзвичайно смачне кокосове печиво за рецептом переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф”, випускниці кулінарної школи Le Cordon Blue та судді “Мастер Шеф” 9 сезону – Лізи Глінської.

Інгредієнти

для печення

  • Кокосова стружка

    200 г

  • Цукрова пудра

    130 г

  • Яблучне пюре

    110 г

  • Яєчний білок

    60 г

Рецепт приготування

1

Запікаємо яблука в мікрохвильовій печі або в духовці. Нам потрібна тільки м’якоть.

2

Додаємо до яблучного пюре білки.

3

До пюре додайте кокосову стружку та цукрову пудру. Ретельно вимішайте масу.

4

Формуємо невеличкі кульки розміром з грецький горіх.

5

Розігрійте духовку до 160-165 градусів та випікайте кокосові кульки до золотої скоринки 20-25 хвилин. Смачного!

Солодка випічка Ліза Глінська Авторські рецепти Десерти

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