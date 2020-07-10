Кокосове печиво від Лізи Глінської: рецепт -
1 год 20 хв
4 порції
450 ккал
Надзвичайно смачне кокосове печиво за рецептом переможниці 2 сезону кулінарного проєкту “Мастер Шеф”, випускниці кулінарної школи Le Cordon Blue та судді “Мастер Шеф” 9 сезону – Лізи Глінської.
Інгредієнти
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Кокосова стружка
200 г
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Цукрова пудра
130 г
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Яблучне пюре
110 г
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Яєчний білок
60 г
Рецепт приготування
1
Запікаємо яблука в мікрохвильовій печі або в духовці. Нам потрібна тільки м’якоть.
2
Додаємо до яблучного пюре білки.
3
До пюре додайте кокосову стружку та цукрову пудру. Ретельно вимішайте масу.
4
Формуємо невеличкі кульки розміром з грецький горіх.
5
Розігрійте духовку до 160-165 градусів та випікайте кокосові кульки до золотої скоринки 20-25 хвилин. Смачного!