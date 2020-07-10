При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання ненижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.

Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмовоїзгоди Телеканалу новин «24».