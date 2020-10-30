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Рецепт коктейлю Шоколадний лід з вином -

25 хв

1 порція

305 ккал

0 / 5
Коктейль Шоколадний лід з вином – рецепт коктейлю з вином

Як приготувати коктейль з шоколадом та вином/Смачно24

Обожнюєте шоколад? А як щодо шоколадного алкогольного коктейлю – це мега смачно!

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Гайда готувати літній шоколадний напій разом зі Смачно 24!

Інгредієнти

для напою

  • Банан

    за смаком

  • Волоські горіхи

    за смаком

  • Червоне сухе вино

    50 мл

  • Лід

    за смаком

  • Лікер Бейліз/Амаретто/Куантро

    200 мл

  • Молочний шоколад

    100 мл

  • Вершки

    100 мл

Рецепт приготування

1

Підготуйте для приготування коктейлю парову баню (дно тарілки не повинне торкатись води). Розтопіть на паровій бані шоколад.

2

В розтоплений шоколад влийте вершки, вино та лікер – зніміть його з парової бані.

3

Додайте до шоколадної суміші лід та перемішайте.

4

Налийте коктейль у склянку та за бажанням додайте подрібнених горішків та банан. Смачного!

Алкогольні коктейлі Літні напої Напої

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