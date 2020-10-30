Коктейль Шоколадний лід з вином – рецепт коктейлю з вином

1

Підготуйте для приготування коктейлю парову баню (дно тарілки не повинне торкатись води). Розтопіть на паровій бані шоколад.

2

В розтоплений шоколад влийте вершки, вино та лікер – зніміть його з парової бані.

3

Додайте до шоколадної суміші лід та перемішайте.

4

Налийте коктейль у склянку та за бажанням додайте подрібнених горішків та банан. Смачного!