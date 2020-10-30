Коктейль Шоколадний лід з вином – рецепт коктейлю з вином

Рецепт коктейлю Шоколадний лід з вином -
25 хв
1 порція
305 ккал
Як приготувати коктейль з шоколадом та вином/Смачно24
Обожнюєте шоколад? А як щодо шоколадного алкогольного коктейлю – це мега смачно!
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Гайда готувати літній шоколадний напій разом зі Смачно 24!
Інгредієнти
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Банан
за смаком
-
Волоські горіхи
за смаком
-
Червоне сухе вино
50 мл
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Лід
за смаком
-
Лікер Бейліз/Амаретто/Куантро
200 мл
-
Молочний шоколад
100 мл
-
Вершки
100 мл
Рецепт приготування
1
Підготуйте для приготування коктейлю парову баню (дно тарілки не повинне торкатись води). Розтопіть на паровій бані шоколад.
2
В розтоплений шоколад влийте вершки, вино та лікер – зніміть його з парової бані.
3
Додайте до шоколадної суміші лід та перемішайте.
4
Налийте коктейль у склянку та за бажанням додайте подрібнених горішків та банан. Смачного!