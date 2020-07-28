Як приготувати компот з абрикосів на зиму/Смачно24

Надзвичайно смачний компот з абрикосів та апельсину за смаком дуже схожий на відомий напій “Фанта”. Смачно 24 підготував для вас рецепт компоту на зиму, але, також, його можна вживати одразу після приготування. Гайда готувати разом!