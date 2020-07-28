Рецепт компоту з абрикосів та апельсину: смакує як фанта -
45 хв
10 порцій
210 ккал
Як приготувати компот з абрикосів на зиму/Смачно24
Надзвичайно смачний компот з абрикосів та апельсину за смаком дуже схожий на відомий напій “Фанта”. Смачно 24 підготував для вас рецепт компоту на зиму, але, також, його можна вживати одразу після приготування. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Абрикоси
1 кг
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Апельсин
1 шт.
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Цукор
2 склянки
Рецепт приготування
1
Ретельно помийте абрикоси та видаліть кісточки. З апельсина обережно зніміть шкірку ножем, наріжте фрукт кружечками.
2
У великій каструлі зваріть сироп з води та цукру.
3
Простерилізуйте банки (3 л), викладіть в банки абрикоси та кружечки апельсину та залийте сиропом. Закрийте банки кришками та переверніть. Накрийте компот теплим рушником та залишіть до повного охолодження.
4
Переверніть банки та зберігайте в прохолодному темному місці. Смачного!
Поради щодо приготування
Якщо ви будете смакувати компотом одразу після приготування, тоді апельсин та абрикоси потрібно довести до кипіння в каструлі з водою та цукром. Прокип'ятити 3-4 хвилини, виключити вогонь та накрити каструлю кришкою. Через 30-40 хвилин компот буде готовим.