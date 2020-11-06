Компот з айви і калини на зиму: покроковий рецепт

1

Ретельно миємо айву, просушуємо паперовим рушником та нарізаємо фрукти на шматочки.

2

В чисту стерилізовану банку викладаємо шар з айви, далі гілочку калини, знову айву та калину. Чергуємо ці шари до горловини банки.

3

Заливаємо банку з айвою й калиною кип’ятком та залишаємо на 15-20 хвилин.

4

Зливаємо воду в каструлю, додаємо цукор та кип’ятимо. Заливаємо банку з айвою киплячим сиропом та закриваємо кришкою. Переверніть компот верх дном, накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватись. Готовий компот зберігайте в темному прохолодному підвалі. Смачного!