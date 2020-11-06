Компот з айви і калини на зиму: покроковий рецепт

Компот з айви і калини на зиму: рецепт -
3 год
1 порція
160 ккал
Рецепт компоту з айви і калини на зиму/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас надзвичайно смачний та ароматний рецепт компоту з айви та калини.Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Айва
за смаком
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Калина
за смаком
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Цукор
250 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо айву, просушуємо паперовим рушником та нарізаємо фрукти на шматочки.
2
В чисту стерилізовану банку викладаємо шар з айви, далі гілочку калини, знову айву та калину. Чергуємо ці шари до горловини банки.
3
Заливаємо банку з айвою й калиною кип’ятком та залишаємо на 15-20 хвилин.
4
Зливаємо воду в каструлю, додаємо цукор та кип’ятимо. Заливаємо банку з айвою киплячим сиропом та закриваємо кришкою. Переверніть компот верх дном, накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватись. Готовий компот зберігайте в темному прохолодному підвалі. Смачного!