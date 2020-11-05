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Компот з айви на зиму: рецепт -

3 год

1 порція

198 ккал

0 / 5
Компот з айви на зиму: рецепт айвового компоту

Як приготувати компот з айви/Смачно24

Смачно 24 підготував для вас рецепт компоту з айви на зиму без стерилізації. Напій виходить ароматним та смачним, а для його приготування вам потрібно мінімум зусиль. Гайда готувати разом!

Інгредієнти

для напою

  • Айва

    3 склянки

  • Цукор

    300 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо айву, чистимо від насіння та ріжемо на шматочки. У цьому рецепті ми вимірюємо потрібну кількість фруктів склянками з нарізаними шматочками айви.

2

Викладаємо айву у трилітрову банку та заливаємо на ніч водою й накриваємо кришками. Вранці айва осяде на дно банки.

3

Зливаємо воду з банки в каструлю, додаємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо киплячою водою банки з фруктами, закатуємо та перевертаємо охолоджуватись під теплим рушником. Смачного!

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