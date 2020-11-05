Компот з айви на зиму: рецепт айвового компоту

1

Ретельно миємо айву, чистимо від насіння та ріжемо на шматочки. У цьому рецепті ми вимірюємо потрібну кількість фруктів склянками з нарізаними шматочками айви.

2

Викладаємо айву у трилітрову банку та заливаємо на ніч водою й накриваємо кришками. Вранці айва осяде на дно банки.

3

Зливаємо воду з банки в каструлю, додаємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо киплячою водою банки з фруктами, закатуємо та перевертаємо охолоджуватись під теплим рушником. Смачного!