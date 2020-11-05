Компот з айви на зиму: рецепт айвового компоту

Компот з айви на зиму: рецепт -
3 год
1 порція
198 ккал
Як приготувати компот з айви/Смачно24
Смачно 24 підготував для вас рецепт компоту з айви на зиму без стерилізації. Напій виходить ароматним та смачним, а для його приготування вам потрібно мінімум зусиль. Гайда готувати разом!
Інгредієнти
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Айва
3 склянки
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Цукор
300 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо айву, чистимо від насіння та ріжемо на шматочки. У цьому рецепті ми вимірюємо потрібну кількість фруктів склянками з нарізаними шматочками айви.
2
Викладаємо айву у трилітрову банку та заливаємо на ніч водою й накриваємо кришками. Вранці айва осяде на дно банки.
3
Зливаємо воду з банки в каструлю, додаємо цукор та доводимо до кипіння. Заливаємо киплячою водою банки з фруктами, закатуємо та перевертаємо охолоджуватись під теплим рушником. Смачного!