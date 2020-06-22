Компот з вишні на зиму: рецепт, як варити і закривати компот

Рецепт компоту з вишні на зиму -
1 год 30 хв
10 порцій
142 ккал
Як приготувати компот з вишні на зиму/Смачно24
Настав час готувати смачні консервації на зиму, щоб у холодну пору насолоджуватись літніми ягодами. Смачно 24 пропонує вам рецепт компоту з вишень, який ви з легкістю зможете приготувати вдома.
Інгредієнти
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Вишня
500 г
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Вода
3 л
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Цукор
500 г
Рецепт приготування
1
Ретельно миємо вишні, видаляємо пошкоджені ягоди та хвостики. Ще раз промиваємо вишні та висушуємо їх на паперовому рушнику.
2
Стерилізуємо банки для консервації компоту з вишень. Наповнюємо банки вишнями на 1/3.
3
Для консервації компоту краще обирати воду з пляшки, доводимо її до кипіння та заливаємо вишні. Закриваємо компот стерилізованими кришками. Залишаємо банки з компотом прогрітися 10-15 хвилин та зливаємо воду у каструлю. Ягоди залишаємо у банках.
4
У каструлю з водою додаємо цукор і кип'ятимо як сироп. Заливаємо банки з вишнями знову, але вже сиропом та закриваємо їх кришками за допомогою спеціальної машинки.
5
Переверніть банки з компотом кришками до низу та накрийте рушником – залиште їх на 12 годин. Після відведеного часу, переверніть банки з компотом у звичне положення та зберігайте у прохолодному місці. Смачного!