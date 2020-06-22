Компот з вишні на зиму: рецепт, як варити і закривати компот

1

Ретельно миємо вишні, видаляємо пошкоджені ягоди та хвостики. Ще раз промиваємо вишні та висушуємо їх на паперовому рушнику.

2

Стерилізуємо банки для консервації компоту з вишень. Наповнюємо банки вишнями на 1/3.

3

Для консервації компоту краще обирати воду з пляшки, доводимо її до кипіння та заливаємо вишні. Закриваємо компот стерилізованими кришками. Залишаємо банки з компотом прогрітися 10-15 хвилин та зливаємо воду у каструлю. Ягоди залишаємо у банках.

4

У каструлю з водою додаємо цукор і кип'ятимо як сироп. Заливаємо банки з вишнями знову, але вже сиропом та закриваємо їх кришками за допомогою спеціальної машинки.

5

Переверніть банки з компотом кришками до низу та накрийте рушником – залиште їх на 12 годин. Після відведеного часу, переверніть банки з компотом у звичне положення та зберігайте у прохолодному місці. Смачного!