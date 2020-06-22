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Рецепт компоту з вишні на зиму -

1 год 30 хв

10 порцій

142 ккал

0 / 5
Компот з вишні на зиму: рецепт, як варити і закривати компот

Як приготувати компот з вишні на зиму/Смачно24

Настав час готувати смачні консервації на зиму, щоб у холодну пору насолоджуватись літніми ягодами. Смачно 24 пропонує вам рецепт компоту з вишень, який ви з легкістю зможете приготувати вдома.

Інгредієнти

для компоту

  • Вишня

    500 г

  • Вода

    3 л

  • Цукор

    500 г

Рецепт приготування

1

Ретельно миємо вишні, видаляємо пошкоджені ягоди та хвостики. Ще раз промиваємо вишні та висушуємо їх на паперовому рушнику.

2

Стерилізуємо банки для консервації компоту з вишень. Наповнюємо банки вишнями на 1/3.

3

Для консервації компоту краще обирати воду з  пляшки, доводимо її до кипіння та заливаємо вишні. Закриваємо компот стерилізованими кришками. Залишаємо банки з компотом прогрітися 10-15 хвилин та зливаємо воду у каструлю. Ягоди залишаємо у банках.

4

У каструлю з водою додаємо цукор і кип'ятимо як сироп. Заливаємо банки з вишнями знову, але вже сиропом та закриваємо їх кришками за допомогою спеціальної машинки.

5

Переверніть банки з компотом кришками до низу та накрийте рушником – залиште їх на 12 годин. Після відведеного часу, переверніть банки з компотом у звичне положення та зберігайте у прохолодному місці. Смачного!

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